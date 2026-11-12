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Псковичка завоевала «золото» на чемпионате мира по Pole Art в Сеуле

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Псковская спортсменка Анастасия Захарова стала чемпионкой мира по Pole Art. Она завоевала золотую медаль в индивидуальном выступлении, обойдя более десяти соперниц из других стран. Соревнования проходят в Сеуле (Южная Корея) с 10 по 14 ноября, сообщили организаторы поездки спортсменки. 

Фотографии предоставили организаторы поездки

Анастасия Захарова выступила в первый день чемпионата мира World Pole Art Championship 2026 (WPAC 2026), который проходит под эгидой Всемирной федерации пилонного спорта и артистизма POSA.

Спортсменка представляет центр воздушной гимнастики и пилонного спорта «Вики Спорт». К соревнованиям её подготовила тренер Виктория Тренина, которая также сопровождает воспитанницу в Сеуле. Ранее под её руководством другая спортсменка завоевала титул чемпионки Европы. Хореографом выступления Анастасии стала Алевтина Годунова-Расшивалова, которая также занимается подготовкой чемпионов.
 

В этом году сборная России стала самой многочисленной командой чемпионата мира. По информации Федерации воздушной гимнастики и пилонного спорта России, страну представляют 78 спортсменов с 67 соревновательными номерами. В программе российской команды - 41 сольное выступление, 22 дуэта и четыре групповых номера.

Чемпионат мира продлится до 14 ноября. Анастасия Захарова уже принесла российской сборной золотую медаль в своей категории.

Pole Art — это художественное направление в танце на пилоне, где силовые элементы, вращения и трюки органично соединяются с выразительной хореографией, пластикой тела, музыкальностью и эмоциональной подачей. В отличие от более спортивного Pole Dance, здесь акцент смещён с чистой техники на создание цельного, выразительного номера, который можно воспринимать как мини-спектакль.

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