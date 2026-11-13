Масштабные соревнования по кудо пройдут в Псковской области в выходные

Крупные соревнования по кудо Северо-Западного федерального округа примет Псковская область 14 и 15 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковсокй области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В субботу, 14 ноября, состоится Фестиваль городов Северо-Западного Федерального округа среди юношей до 11 лет. За награды поборются 180 участников.

В воскресенье, 15 ноября, область примет первенство и чемпионат СЗФО по кудо. Эти соревнования станут отборочным этапом на первенство и чемпионат России, по итогам которых спортсмены смогут побороться за право представить страну на аналогичных соревнованиях в ноябре 2027 года. На участие в заявлено 140 спортсменов.

Победителей и призёров наградят медалями и специальными призами.