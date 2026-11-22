Мужская сборная России по конькобежному спорту одержала победу в командной гонке на этапе Кубка мира, который проходит в японском городе Обихиро.

Фото: Александр Рюмин/ ТАСС

Спортсмены Сергей Трофимов, Даниил Алдошкин и Даниил Найденышев показали результат 3 минуты 38,60 секунды. Время российских конькобежцев стало лучшим за всю историю существования трека.

Серебряные медали завоевала сборная Италии, отставшая от лидеров на 1,03 секунды. Бронза досталась команде Польши, которая уступила победителям 4,09 секунды.