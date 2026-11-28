В зале Федерации спортивной гимнастики на минувшей неделе состоялось занятие по допризывной подготовке под руководством тренера Дмитрия Бурмистрова. Ранее на тренировках тренер знакомил ребят с теоретическими основами стрелковой подготовки. А на этом занятии они учились применять эти знания на практике.

Фото здесь и далее: Елена Демченкова / ПЛН

Тренер пояснил, что на настоящих стрельбах очень шумно, поэтому нужно научиться громко давать доклады руководителю, чтобы он эти доклады слышал. Также важно внимательно проверять выданные патроны, поскольку у них могут быть механические повреждения. Также Дмитрий Бурмистров показал ребятам, как после стрельбы правильно предъявлять оружие к осмотру.

Все движения на стрельбах делаются строго по команде и в определенной последовательности. С этими командами и знакомились ребята, чтобы в будущем принять участие в стрельбах из пневматического оружия. А те, кто сможет хорошо выучить теоретические основы и сдаст зачеты на первых стрельбах, смогут принять участие в стрельбах в военной части.

На занятиях были использованы макеты автоматов АК-74, а также пневматические пистолеты и винтовки, не требующие лицензии. Инвентарь был закуплен на средства Фонда президентских грантов для занятий по допризывной подготовке по социальному проекту «Мы будем служить России».