Туризм

Коста-Рика отменила визы для россиян

Российские граждане могут без виз посещать Коста-Рику. Соответствующее межправительственное соглашение вступит в силу 25 мая. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

«25 мая 2019 года вступает в силу соглашение между правительствами России и Коста-Рики об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан двух стран», - говорится в сообщении.

Свободно находиться на территории страны наши соотечественники смогут в течение 90 дней. Аналогичная мера касается и граждан Коста-Рики, имеющих действительные загранпаспорта.