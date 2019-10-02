Туризм

Псков вошел в число городов Северо-Запада, популярных у туристов в 2019 году

Российский сервис бронирования жилья для отдыха и путешествий Tvil.ru определил самые популярные у туристов города Северо-Западного федерального округа (СЗФО) в 2019 году.

Санкт-Петербург, Петрозаводск, Калининград, Великий Новгород, Вологда, Псков и Архангельск вошли в первую семерку городов Северо-Запада России по популярности у туристов, путешествующих самостоятельно в этом году.

По данным Tvil.ru, дешевле всего, за 1,5 тысячи рублей в сутки, на Северо-Западе проживание туристам обошлось в Калининграде, дороже всего - в Архангельске - за 13,3 тысячи рублей в сутки. Дольше всего туристы в 2019 году проводили в Калининграде, в среднем, 7 ночей. На одну ночь туристы останавливались в этом году в Вологде и Пскове.

Список городов подготовлен по данным броней отелей, квартир и домов в 2019 году.

Семь городов Северо-Запада России, популярных у туристов в 2019 г.:

Санкт-Петербург - 2802 рубля / 4,2 ночи *

Петрозаводск - 4501 рубль / 3,6 ночи

Калининград - 1527 рублей / 7 ночей

Великий Новгород - 2157 рублей / 1,4 ночи

Вологда - 1867 рублей / 1 ночь

Псков - 2500 рублей / 1 ночь

Архангельск - 13300 рублей /2 ночи

* Средние траты семьи на жилье в сутки/ среднее число ночей в брони