Туризм

Псковские туроператоры заявили, что с таким сочетанием негативных факторов не сталкивались никогда

С таким сочетанием негативных факторов туристическая отрасль не сталкивалась еще никогда, заявила директор туристической компании «Бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова на пресс-конференции в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

Она уточнила, что имеет в виду и ситуацию с курсом валют, и вокруг коронавируса. «Работать в такой стрессовой ситуации достаточно сложно, - сказала Светлана Баранова. - На данный момент мы разбираемся с текущими заявками, с ситуацией, которая меняется ежеминутно. Самое главное, чтобы у нас появился какой-то срок окончания карантинных мероприятий. Мы мыслим, что это 1 мая».

Руководитель признала, что для туркомпании, которую она возглавляет, - это серьезный удар. Непростое время, по ее словам, пришлось на период бронирования на лето и весенних каникул.

Директор туристической фирмы «Глобал Трэвл Псков» Александр Ефимов поддержал эту точку зрения. «Такой ситуации давно не было на повестке дня. Может быть, в эпоху развития туризма, но не на нашей памяти, - отметил он. - Такая ситуация относительно границ - это у нас впервые». Он сообщил, что половина штата его компании уходит в неоплачиваемый отпуск.

В продолжение темы президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада Гелена Самохвалова добавила, что третий негативный фактор - это паника, в какой-то части преувеличенная. «Паника никогда другом туристическому бизнесу не была», - заметила она.

«Наше идеальное географическое положение (Псковской области - прим. ред.) играет нам сейчас в минус. Нам, которые работают со странами Прибалтики, Белоруссией, не говоря уже о Москве и Санкт-Петербурге», - подчеркнула Гелена Самохвалова.