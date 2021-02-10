Туризм

Россиянам хотят разрешить заселяться в гостиницы по загранпаспортам

Ограничение, обязывающее отельеров отказывать клиентам в номерах при непредъявлении внутреннего документа, планируется снять. Об этом говорится в протоколе заседания экспертной группы по «Трансформации делового климата». Участники встречи попросили МВД проработать поправки до 1 апреля.

Действующие правила создают определенные неудобства для граждан, прежде всего, для транзитных туристов, пишет газета «Известия». Значительная часть поездок за границу из регионов проходит с пересадкой в крупных хабах, прежде всего, в Москве. Если россиянин, например, запланировал остановиться в столице на какое-то время, то он не сможет заехать в гостиницу по загранпаспорту, тогда как других документов зачастую при себе может и не иметь, поскольку конечная цель - путешествие за рубеж.

В протоколе заседания группы по ТДК отмечается и другая сложность - обмен сведениями о постояльцах отелей с МВД. Согласно документу, действующую процедуру могут упростить. Речь шла о создании классифицированными отелями специальных профилей на Едином портале госуслуг. В аккаунт гостиницы можно будет заносить данные о клиентах. Систему не сложно состыковать с собственным софтом отеля. Эта опция действует с 2017 года, однако в тестовом режиме и с определенными техническими ограничениями.