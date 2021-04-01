Туризм

Санаторий «Голубые озера» объявил акции на оздоровление и терапию

Санаторий «Голубые озера» приглашает отдохнуть и поправить здоровье по акционным предложениям. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Акция по программе «Терапия» до 24 мая при стоимости путевки от 1250 рублей в день и при двухместном размещении включает в себя питание, проживание и следующие услуги:

Прием и консультация врача

Лечебный массаж через день

Водные процедуры (душ или минеральная ванна) через день

ЛФК

Прием минеральной воды

Физиопроцедуры

Акция по программе «Оздоровление» до 24 мая при стоимости путевки от 1050 рублей в день, при двухместном размещении включает в себя питание, проживание и следующие услуги:

Прием минеральной воды,

Электрофорез лекарственный, ДДТ, СМТ, УВЧ-терапия, СМВ,ДМВ,

Фототерапия (светолечение КУФ и УФО),

Лазерная процедура,

Ультразвуковая терапия и ультрофонофорез лекарственных веществ,

Магнитотерапия,

Франклинизация,

Токи надтональной частоты (ультратонотератия и дарсонвализация),

Индуктотермия,

Аэрозольная терапия (ингаляции лекарственные, щелочные, с минеральной водой),

Электросон,

Аэроионотерапия,

Спелеотерапия,

ЛФК (общая и индивидуальная),

Аквааэробика.

Акция распространяется на путевки с заездом по понедельникам продолжительностью 12 дней и более. Возможно получение дополнительных процедур на платной основе.

По вопросу приобретения путевок можно обратиться по телефонам (8112) 72-82-18 или 8 800 100-15-35.