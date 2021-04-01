Санаторий «Голубые озера» объявил акции на оздоровление и терапию

Санаторий «Голубые озера» приглашает отдохнуть и поправить здоровье по акционным предложениям. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.
Акция по программе «Терапия» до 24 мая при стоимости путевки от 1250 рублей в день и при двухместном размещении включает в себя питание, проживание и следующие услуги:
Акция по программе «Оздоровление» до 24 мая при стоимости путевки от 1050 рублей в день, при двухместном размещении включает в себя питание, проживание и следующие услуги:
Акция распространяется на путевки с заездом по понедельникам продолжительностью 12 дней и более. Возможно получение дополнительных процедур на платной основе.
По вопросу приобретения путевок можно обратиться по телефонам (8112) 72-82-18 или 8 800 100-15-35.
Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.