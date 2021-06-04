Гончарную мастерскую откроют в здании псковской усадьбы Беклешова

Гончарную и ткацкую мастерские откроют в здании псковской усадьбы Беклешова. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила председатель комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации Пскова Кристина Кобызь на церемонии открытия Центра туризма и творческих индустрий Пскова, который будет работать в отреставрированной усадьбе.
По ее словам, здание может быть приспособлено и под современные нужды: в нем будут проходить не только выставки, но и мастер-классы в гончарной и ткацкой мастерских, а на первом этаже откроют кафе.