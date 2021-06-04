Туризм

Гончарную мастерскую откроют в здании псковской усадьбы Беклешова

Гончарную и ткацкую мастерские откроют в здании псковской усадьбы Беклешова. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила председатель комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации Пскова Кристина Кобызь на церемонии открытия Центра туризма и творческих индустрий Пскова, который будет работать в отреставрированной усадьбе.

«‎Мы очень рады, что успели провести реконструкцию этого здания. Мы преследовали цель открытия туристическо-информационного центра для наших туристов. Здорово, что он будет находиться на набережной, в таком прекрасном месте, где буквально все говорит о нашем богатом культурно-историческом наследии», - сказала Кристина Кобызь.

По ее словам, здание может быть приспособлено и под современные нужды: в нем будут проходить не только выставки, но и мастер-классы в гончарной и ткацкой мастерских, а на первом этаже откроют кафе.