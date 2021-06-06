Туризм

В Финляндии упростили правила въезда для иностранцев

Власти Финляндии объявили о внесении новых послаблений в пограничный режим, установленный в пандемию коронавируса. Как сообщает портал peterburg2.ru, теперь попасть в Суоми сможет большее количество россиян, но основания для этого у них по-прежнему должны быть весовыми.

Ранее пересекать границу можно было только тем, у кого в Финляндии проживают дети или супруги. Теперь к их списку добавились взрослые дети, бабушки, дедушки и родители, включая приемных. Новый режим пропуска вступает в силу в понедельник, 7 июня.

Ранее въезд в Финляндию также разрешили абитуриентам, собирающимся сдавать вступительные экзамены в учебные заведения страны. Этим пунктом расширили параграф о так называемых неотложных личных обстоятельствах. К ним также относятся тяжелая болезнь близкого родственника, рождение собственного ребенка или собственная свадьба. Решения по допуску таких граждан в страну пограничники принимают в индивидуальном порядке.

Попасть в Финляндию также могут те россияне, которые владеют недвижимостью в этой стране, в том числе дачами. При этом хозяевам загородных коттеджей путь в Суоми открыт только при крайней необходимости, например, если жилье требует безотлагательного ремонта.

Ранее были озвучены планы по возобновлению железнодорожного сообщения между Петербургом и Хельсинками на время чемпионата Европы по футболу. Однако окончательного решения на этот счет принято так и не было.