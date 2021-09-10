Туризм

Режим работы Изборской крепости изменится с 20 сентября

В связи с сокращением светового дня меняется режим работы ансамбля Изборской крепости. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственном музее-заповеднике «Изборск».

Фото: Наталья Левина

С 20 сентября крепость открыта ежедневно с 9.00 до 18.00. 18 сентября - последняя суббота, когда Изборская крепость работает до 20.00.

Заказать экскурсии по ансамблю Изборской крепости можно по телефону: 8(81148) 96-602, *0862.

Изборск является памятником русского фортификационного искусства. Он был построен как опорный пункт на северо-западе Руси. Его план, архитектурные формы и отдельные военно-инженерные устройства обусловлены методами ведения защиты крепостей в XIV-XV в. С Изборской крепостью связаны исторические события борьбы русского народа за независимость.

Первое упоминание об Изборске в летописи 862 года связано с легендой о месте княжения младшего брата Рюрика-Трувора. Первое поселение изборян находилось на так называемом Труворовом городище, расположенном в 700 м севернее сохранившейся каменной Изборской крепости. Находясь на северо-западе Руси, Изборск первым принимал на себя полчища врагов с запада и активно участвовал в грандиозных походах с начала Киевского государства, а затем Новгорода и Пскова.