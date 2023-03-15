Туризм

От 100 тысяч и выше: цены на отпуск подскочили для псковичей, куда теперь ехать

«Готовь сани летом, а отпуск планируй ранней весной, пока цены не взвинтили», - пожалуй, так на современный лад могла бы звучать русская народная пословица. Сезон отпусков, как говорится, не за горами. И в этой связи особенно интересно вот что: сильно ли в 2023 году поднялась стоимость отдыха?

Можно ли в ближайшие месяцы будет слетать за границу? И на какие направления стоит обратить внимание псковичам, чтобы и цена не «кусалась», и посмотреть было на что? «МК в Пскове» нашёл ответы. Подробности читайте здесь >>>>