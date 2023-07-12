Туризм

Более 800 тысяч россиян посетили Таиланд с начала 2023 года

815 тысяч россиян посетили Таиланд с начала 2023 года. Эксперты считают, что популярность направления обусловлена возможностью проживания в дорогих отелях по доступным ценам, а также прямой перевозкой из разных городов России. Данными о туристическом потоке в Таиланд за шесть месяцев и 12 дней поделились в Ассоциации туроператоров России.

Сообщается, что 791 562 российских путешественника прибыли в Таиланд в период с 1 января по 1 июля, а 50 770 россиян уже в июне. За двенадцать дней июля государство посетили 24 327 туристов из РФ, пишет RuNews24.

Однако россиян обогнали жители Малайзии — 2 192 622 туриста и Китая — 1 598 849 путешественников. В пятерке лидеров Южный Корея — 812 200 жителей и Индия — 808 600 туристов.