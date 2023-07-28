Туризм

Какие сувениры запрещено ввозить из-за границы, объяснил юрист

Перед тем как отправиться в отпуск в другую страну, нужно внимательно изучить, какие товары запрещено вывозить оттуда или, наоборот, нельзя ввозить в Россию, советует глава компании «Юристы для турбизнеса "Байбородин и партнеры"» Александр Байбородин. Если вы решите приобрести на память о поездке предметы старины или сувениры, изготовленные из растений и животных, у сотрудников таможни могут возникнуть вопросы, предупредил он.

«Нужно всегда уточнять, какие предметы растительного и животного происхождения можно провезти. Например, большинство путешественников знают, что за вывоз коралла из Египта штраф может составлять 1000 долларов и выше. Похожие правила, касающиеся кораллов и ракушек, действуют и в Турции, но они не так широко известны. Вывоз изделий из слоновой кости, из крокодиловой кожи в любой стране либо подлежит декларированию, либо запрещен. То же самое относится к антиквариату», – отметил Александр Байбородин.

Что касается ввоза покупок в Россию, то здесь с осторожностью нужно относиться к лекарствам, продолжил он в интервью радио Sputnik.

«Я бы настоятельно рекомендовал уточнять по конкретному препарату, можно ли ввозить его без декларации, с декларацией или ввозить нельзя. Иначе можно нечаянно нарваться на уголовную статью, если случайно приобрести средство, в состав которого входит наркотическое вещество, запрещенное на территории РФ. Во многих странах продаются сувениры на основе марихуаны – это могут быть даже шампуни, масла, духи, кремы. Турист может просто не заметить, но на таможне это будет сложно объяснить. Поэтому надо обращать внимание на изображение листочка каннабиса на упаковке», – сказал Александр Байбородин.

Кроме того, нужно помнить, что есть ограничения на ввоз алкоголя и табачной продукции в Россию: не более 200 сигарет и не более пяти литров спиртного на человека, добавил юрист.

По его словам, попытка ввезти большое количество электроники, одежды или обуви может вызвать у сотрудников российской таможни подозрение, что вы собираетесь перепродать этот товар, не заплатив пошлину.

«Пять-десять единиц товара мало похожи на предметы личного пользования, особенно если это одинаковые вещи. Это касается, например, дорогой косметики, дорогих брендов одежды и обуви, электроники – тех же iPhone или ноутбуков. Проверка проводится выборочно, но такие товары лучше декларировать», – рекомендует Александр Байбородин.

Получить всю информацию о том, какие вещи нельзя вывозить или надо декларировать, можно у туроператора, гида, на сайтах компетентных органов иностранного государства. А правила ввоза товаров в Россию перечислены на сайте Федеральной таможенной службы РФ, заключил юрист.