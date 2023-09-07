Туризм

Самым востребованным городом для осенних путешествий остаётся Москва - исследование

Эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip провели исследование и узнали, куда жители России поедут отдыхать в октябре. Примерно половина россиян посетят заграницу. В России отдохнут на 12% меньше, чем в октябре 2022-го, их число составит 55,5%. Из них в Москву посетят 20,8%. Это на 26,1% больше, чем в том году.

На второй строчке – Санкт-Петербург (19,1%), доля бронирований за год почти не изменилась, на третьей – Сочи (18,4%). Курорт стал на 31,9% менее популярен.

В список также попали Казань (5,4%), Калининград (3,9%), Нижний Новгород (2,8%), Екатеринбург (1,9%), Владивосток (1,6%), Пятигорск (1,5%) и Зеленоградск (1,4%), пишет RuNews24.

С октября прошлого года вырос спрос на отели в Екатеринбурге. Прирост составил 87,5%, у Владивостока 75%, у Нижнего Новгорода – 38,5%. Среди менее востребованных направлений: Казань (востребованность снизилась на 34,6%), Пятигорск (на 13,3%), Калининград (на 12,8%).

Среди зарубежных направлений российских туристов больше всего привлекает Стамбул – 8,7% бронирований от общего числа. Но это на 23% меньше, чем в октябре 2022 года. Затем идёт итальянский город Римини (4,3%). Той осенью он не пользовался спросом среди отдыхающих. На третьем месте Ереван (3,7%). Им стали интересовать на 12,1% больше отдыхающих. В топ также вошли Рим (3,5%), Париж (3,4%), Бангкок (2,8%), Анталия (2,7%), Дубай (2,5%), Будапешт (2,1%) и Милан (1,9%).

Спрос на европейские отели тоже вырос. Например, в Риме их бронируют в 2,8 раза чаще, а в Будапеште – в 2,2 раза. Больше отелей стали бронировать в Бангкоке (в 2,1 раза). Популярностью этой осенью не пользуются Милан (минус 9,5%), Дубай (39%) и Анталия (21,9%).