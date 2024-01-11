Туризм

Фермерам хотят разрешить принимать туристов

Сельхозпроизводители вправе заниматься сельским туризмом, привлекая людей ознакомиться с производством своей продукции, самим попробовать себя в роли работников или просто отдохнуть на свежем воздухе. Для этого предлагается разрешить им строить жилые дома на своей территории для размещения туристов. Такой законопроект внесен в Госдуму. Документ прошел первые стадии согласования и готов к рассмотрению в первом чтении.

Предложенный комитетом по аграрным вопросам документ предполагает, что все фермерские хозяйства, производящие сельскохозяйственную продукцию, смогут размещать у себя туристов. Для этого они получат возможность строить на своей территории гостевые дома. Такой вид деятельности станет для них дополнительным источником заработка и еще одной возможностью популяризировать свой товар.

Фермеры сами попросили разрешить им строить гостевые дома, рассказала «Парламентской газете» заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина. По ее мнению, это будет способствовать развитию сельских территорий. «Невозможно развивать туризм без этой инфраструктуры. Люди, даже те, кто ездит в туры выходного дня, хотят где-то остановиться», — объяснила депутат.

Сегодня агротуризм в России на подъеме, жители крупных городов, мечтающие о тишине, природе и спокойствии, все чаще выбирают именно такой вид отдыха. Поэтому большой популярностью пользуются деревни и села, находящиеся недалеко от мегаполисов, куда можно без проблем вырваться на выходные.

«Это не просто погладил животное, покормил и уехал. Люди едут, чтобы окунуться в сельскую жизнь, продегустировать натуральную продукцию», — отметила Оглоблина.

Законопроект не предусматривает каких-либо требований или ограничений для сельхозпроизводителей. За ними не планируют устанавливать государственный или муниципальный контроль, предоставлять специальные лицензии и проводить экспертизы.

В 2022 году Минсельхоз объявил конкурс проектов развития сельского туризма. Пришли 223 заявки из 63 регионов России. В результате отбора 73 из них получили гранты от 3 до 10 миллионов рублей, о чем сообщается на сайте министерства. Общий объем федерального финансирования в 2023 году составил 500 миллионов рублей. Среди победителей оказались такие проекты, как «Пензенские кленоварни», «Деревня сыроваров», «Путешествие в Соболиную степь», «Круизы по Ладоге к местам обитания радужной форели», «Оренбургский пуховый платок — сохраняя традиции», «Рыбалка в музее», «Дом охотника» и многие другие.

«Эти гранты фермеры, как правило, тратят как раз на строительство гостевых домов и инфраструктуры», — уточнила Оглоблина.

Благодаря грантам предприниматели смогут расширить свой бизнес и получить дополнительный доход за счет альтернативного канала сбыта продукции. Как сказано на сайте Минсельхоза, конкурс «Агротуризм» продолжится и в 2024 году. Отберут еще 93 проекта из 48 регионов, при этом финансирование увеличено до 700 миллионов рублей.

А чтобы облегчить туристам путь в порой труднодоступные местности, власти создают соответствующую инфраструктуру и строят дороги.

«Строительство дорог к таким объектам предусмотрено в программе комплексного развития сельских территорий. Программа работает, фермеры ею пользуются. Мы каждый год увеличиваем поддержку на данную программу», — сообщила депутат.

В 2023 году выигравшие грант объекты агротуризма уже посетили около 250 тысяч человек. По оценкам Минсельхоза, спрос на интересные сельхозмаршруты в ближайшие годы будет только расти, а прогнозируемый рост объемов продаж продукции составит от 3 до 5 процентов ежегодно. Это положительно влияет и на появление новых рабочих мест. К примеру, в 2023 году их создали свыше двухсот.

Помогать фермерам развивать туризм активно взялись ответственные за это ведомства, рассказала Оглоблина. Для этого они включают такие объекты в региональные туристические маршруты. «Это на самом деле очень помогает в продвижении, потому что главное — рассказать, привлечь внимание», — пояснила она.

Сегодня Минсельхоз формирует общий реестр туристических объектов в России, благодаря чему составить подходящий маршрут станет еще проще.