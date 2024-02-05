Туризм

Турция стала популярным весенним направлением у россиян

Аналитики портала OneTwoTrip выяснили, какие страны стали самыми популярными у российских туристов весной текущего года. Так, на данный момент самый высокий спрос на Турцию.

В эту страну весной собираются отправиться 17% российских путешественников. И причина такой популярности — теплая вода в море уже в апреле. Кроме того, отдых в Турции довольно бюджетный, пишет RuNews24.

А на втором месте по популярности у россиян — путешествия в Грузию. Туда собираются поехать весной текущего года 12% туристов.

Третье место по популярности занял Таиланд — этой весной там планируют отдохнуть 11% россиян.