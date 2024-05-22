Туризм

В Печорах необходимо развивать гостиничную инфраструктуру, заявил Степашин

Гостиничную инфраструктуру необходимо развивать в Печорах. Такое мнение высказал председатель попечительского совета публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Сергей Степашин во время визита в город Печоры 7 июня.

«Договорились о том, что программа будет выполняться полностью, особенно по монастырю, средства выделены. Были серьезные проблемы, связанные с инфраструктурой, она устаревшая. В общем-то, с 1948 года здесь никто ремонтом не занимался. Поэтому сейчас этот вопрос мы обсудили. Второе, это сам город Печоры. Были задержки с подрядчиком. Сейчас тоже перекладывается вся коммунальная инфраструктура. Средства выделены. Выполняем то, чтобы и Псковская область, и Печоры, действительно, приобрели тот исторический облик, который был в своё время заложен», - рассказал Сергей Степашин.

Он добавил, что второй темой для обсуждения стало аварийное жилье. Сейчас программа по срокам выполняется не в полном объеме.

«Главное, что наметили меры и будем их реализовывать», - сказал Сергей Степашин.

Председатель фонда отметил, что всего в Псковской области специалисты ремонтируют 69 объектов. Он обратил особое внимание на развитие гостиничной инфраструктуры в Печорах.

«Мы поговорили с новым главой о том, что надо подумать о недорогих гостиницах, чтобы люди, которые приезжают сюда, могли остановиться. Из Петербурга, я знаю, очень много людей приезжает», - пояснил Сергей Степашин.