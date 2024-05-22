Туризм

Туристы из Европы продолжают приезжать в Россию, заявили в Минэкономразвития

Туристы из Европы продолжают приезжать в Россию, никто барьеры им не ставит, однако в основном это индивидуальные поездки, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

«Европейцы к нам едут, да. Если посмотреть ту же статистику по электронной визе, то первое место занимает Китай, далее - Саудовская Аравия, Турция, и следом - европейские страны, прежде всего, Германия и Эстония. Однако, касаемо европейских стран, то сейчас это индивидуальная история», - сказал Кондратьев.

Он подчеркнул, что туристы из стран Европы получают визу в Россию также как и остальные. «Они проходят по той же самой процедуре, что и граждане других стран. Мы не пошли по их пути и не строим препятствий. Для нас туризм вне политики. Как говорится, people-to-people connectivity. Поэтому стараемся избегать каких-то политических моментов в этом вопросе», - указал Кондратьев.