Туризм

В России могут разрешить круизным туристам три дня находиться без виз

Минэкономразвития прорабатывает вопрос о том, чтобы разрешить иностранным пассажирам круизных судов три дня находиться в России без виз, в дальнейшем эту возможность планируется распространить на курорты проекта «Пять море», сообщил замглавы ведомства Дмитрий Вахруков.

«Есть вопрос в том, чтобы пассажирам круизных кораблей разрешить пребывание без визы 72 часа на территории России», - сказал он в кулуарах форума «Путешествуй!»

«Смотрим, чтобы в самолетах это сделать и дальше распространить эту тему на курорты "Пять морей", которые будут сейчас строиться. Там же везде марины, теплоход может приставать и на три дня. Иностранцы могли бы высадиться, погулять, потратить деньги у нас», - продолжил Дмитрий Вахруков.

Он напомнил, что ранее иностранные туристы прибывали на круизных судах в Санкт-Петербург, пишет РИА Новости.

«Вот они в Санкт-Петербурге имели возможность в течение 72 часов находиться без визы. Мы хотим вернуть эту возможность, и не только в Санкт-Петербург», - пояснил замминистра.