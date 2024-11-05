Туризм

Продлить господдержку инвестпроектов по развитию внутреннего туризма просят депутаты Северо-Запада

Делегации законодательных органов всех субъектов СЗФО поддержали псковскую инициативу о продлении программы господдержки инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения туристов – соответствующее обращение в правительство РФ приняла Парламентская Ассоциация Северо-Запада России на 66-й конференции ПАСЗР в Вологодской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Спикер псковского парламента Александр Котов, представляя региональную инициативу, отметил, что одним из условий развития экономики страны является развитие внутреннего туризма. «Мы все понимаем, что потенциал этого направления далеко не исчерпан. С каждым годом всё больше и больше востребованы внутренние туристические маршруты. С этой целью важно развивать туристическую инфраструктуру. В связи с этим мы считаем необходимым продлить на 2025 год программу субсидирования инвестпроектов по созданию модульных объектов размещения, которая заканчивается в этом году», - сказал спикер.

Александр Котов отметил, что в Псковской области, как и во многих других регионах Северо-Запада, такие проекты уже реализованы, но практика показала, что объектов размещения недостаточно. «Туристический поток растёт, сегодня это направление очень востребовано. Развитие внутреннего туризма, о котором мы все сейчас говорим, как раз связано с туристической инфраструктурой. Это не только объекты размещения, но и объекты обслуживания туристов: кафе, рестораны, разработка туристических маршрутов. В Псковской области мы сейчас очень активно работаем в этом направлении и видим здесь потенциал для развития экономики и нашего региона, и регионов Северо-Запада, и всей нашей страны», - резюмировал Александр Котов.

Добавим, модульные некапитальные средства размещения - это быстровозводимые конструкции заводского производства, в том числе контейнерного типа или глэмпинг, оборудованные для круглогодичного комфортного и безопасного пребывания туристов. Действующая федеральная программа предусматривает выделение субсидий на реализацию таких проектов.