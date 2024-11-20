Туризм

Профсоюзные санатории Псковской области участвуют в международной выставке

Профсоюзные санатории Псковской области стали участниками 7-й Международной выставки медицинских и оздоровительных услуг MedTravelExpo-2024, которая проходит в Москве с 2 по 5 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном совете профсоюзов.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

В рамках мероприятия представители здравниц представляют широкий спектр своих услуг, включая лечебные программы, реабилитационные курсы и оздоровительные процедуры.

На стенде Псковской области посетители могут ознакомиться с уникальными предложениями местных санаториев, среди которых такие известные учреждения как «Хилово», «Голубые озера» и «Череха». Участники выставки также смогут узнать больше об инфраструктуре этих учреждений, условиях проживания и особенностях природных факторов, способствующих эффективному восстановлению здоровья.

Выставка MedTravelExpo-2024 является одной из крупнейших международных площадок для обмена опытом и презентаций достижений в сфере медицинского туризма и оздоровления.

«Участие наших санаториев в выставке позволит не только продемонстрировать потенциал санаторной базы Псковской области, но и установить новые деловые контакты, а также привлечь внимание потенциальных партнеров. Оздоровительный туризм в нашей стране становится все более популярным направлением, и Псковская область стремится занять лидирующие позиции в этой сфере благодаря своим природным ресурсам и развитой инфраструктуре санаторного отдыха», - прокомментировал участие в выставке председатель регионального профсоюзного объединения Игорь Иванов.