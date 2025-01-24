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Туризм

Железнодорожный туристический круиз планируют запустить в Псковской области

24.01.2025 20:36|ПсковКомментариев: 0

Проект «Псковские каникулы» позволит пассажирам железнодорожного туристического круиза посетить Псков и южную часть области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по туризму Псковской области, реализация проекта стала главной темой рабочей встречи, которую комитет организовал совместно с администрацией города Великие Луки, Туристским информационным центром Псковской области, ОАО «РЖД» и туриндустрией региона. 

Фото: комитет по туризму Псковской области

Представители ОАО «РЖД» отметили, что Великие Луки активно развиваются не только как столица воздухоплавания, но и гастрокластер.

«Для коллег была подготовлена насыщенная программа, в которую были включены культурная, развлекательная и и гастрономическая составляющие. Осмотренные объекты лягут в основу маршрута, которые будет предложен гостям региона», - рассказали в комитете и отметили, что туристический потенциал города Великие Луки и близлежащих районов будет рассматриваться и для других проектов ОАО «РЖД».

Теги: #туризм
Источник: Псковская Лента Новостей
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