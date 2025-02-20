Туризм

Регионы РФ получат 27 млрд рублей на развитие туризма

Размер единой субсидии российским регионам на создание туристической инфраструктуры на 2025-2027 годы составит 27 млрд рублей, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

«В рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство" регионам будут направлены субсидии на приоритетные для конкретной территории направления. Эти средства - в размере 27 млрд рублей - пойдут на развитие инфраструктуры для автотуризма, создание туристических маршрутов и благоустройство центров городов. Это создаст дополнительные возможности для наращивания турпотока и роста экономики субъектов», - сказал Чернышенко.

Средства регионы могут по своему усмотрению распределять, в том числе, на строительство инфраструктуры на автомобильных туристических маршрутах, создание кемпстоянок и приобретение кемпинговых палаток, обустройство пляжей и национальных туристических маршрутов, реализацию проектов по обустройству туристских центров городов. В числе возможных направлений - приобретение туристского оборудования и снаряжения, создание некапитальных причальных сооружений и проведение фестивалей.

«С 2025 года мы увеличили ежегодный объем единой субсидии почти в полтора раза, до 9 млрд рублей, что позволит регионам реализовать более масштабные проекты и увеличить число турпоездок - главный показатель, на который мы ориентируемся. Также предусмотрели возможность направлять средства на приоритетные направления, среди которых создание инфраструктуры для автотуризма», - сказал министр экономического развития России Максим Решетников.

По итогам отбора лидерами по объемам поддержки стали Краснодарский край, Московская, Свердловская и Нижегородская области и Ставропольский край, пишет ТАСС.

Субсидия будет направлена 84 субъектам, в том числе Запорожской, Херсонской областям, Донецкой и Луганской народным республикам. Единая субсидия направляется регионам на развитие туризма с 2024 года.