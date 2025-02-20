Регионы РФ получат 27 млрд рублей на развитие туризма

Размер единой субсидии российским регионам на создание туристической инфраструктуры на 2025-2027 годы составит 27 млрд рублей, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
Средства регионы могут по своему усмотрению распределять, в том числе, на строительство инфраструктуры на автомобильных туристических маршрутах, создание кемпстоянок и приобретение кемпинговых палаток, обустройство пляжей и национальных туристических маршрутов, реализацию проектов по обустройству туристских центров городов. В числе возможных направлений - приобретение туристского оборудования и снаряжения, создание некапитальных причальных сооружений и проведение фестивалей.
По итогам отбора лидерами по объемам поддержки стали Краснодарский край, Московская, Свердловская и Нижегородская области и Ставропольский край, пишет ТАСС.
Субсидия будет направлена 84 субъектам, в том числе Запорожской, Херсонской областям, Донецкой и Луганской народным республикам. Единая субсидия направляется регионам на развитие туризма с 2024 года.