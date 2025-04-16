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Туризм

Ирина Кухи: Мы транслируем свой внутренний мир через наши проекты

16.04.2025 16:01|ПсковКомментариев: 0

В марте исполнился год с момента открытия в Пскове ресторана «Гельдт». Чуть позже в историческом здании заработала баня, также на территории комплекса открыта кофейня «Альма». Та же команда под руководством Ирины Кухи уже больше восьми лет управляет отелем «Покровский», одной из главных точек притяжения на карте светской жизни, и рестобаром «Моя История», где столики облюбовали дивы из соцсетей. Проекты неизменно получают высокую оценку профессионального сообщества (подтверждением чему служат престижные награды) и, конечно, горячо любимых гостей. В интервью Псковской Ленте Новостей Ирина Кухи рассказала, из чего складывается рецепт успешных проектов в индустрии гостеприимства.

 

- Ирина Владимировна, спустя год после открытия ресторана, что можно сказать о том, как Псков принял новые проекты?

- Ресторан «Гельдт» за год работы стал любимым местом не только для горожан, но и для гостей города. Безусловно, за все время работы гости выбрали блюда, которые стали нашей визитной карточкой: борщ с пампушками и смальцем, драники и несравненный баскский чизкейк. Барная карта интересна и разнообразна, и особенно настойки дома «Гельдт». Наши бармены постоянно придумывают новую рецептуру, так что вы никогда не устанете удивляться новым вкусам и сочетаниям!

«Гельдт» привлекает не только своей непревзойденной атмосферой, залом, наполненным воздухом, вкусной кухней и высоким сервисом, но и мероприятиями.

За год состоялось три иммерсивных спектакля «Театральный бардак» московского Театра историй. Каждый был уникален, сопровождался гастрономическим ужином от ресторана. Гости из других городов специально приезжали к нам, чтобы стать одновременно зрителями и действующими лицами представления.

Ресторанное меню регулярно пополняется интересными позициями.

Также в наших стенах прошло несколько вечеринок с питерскими диджеям, и состоялась первая волшебная новогодняя ночь. Мы уверены, что доброй традицией станет встреча этого семейного праздника в нашем ресторане. Ведь для нас каждый гость - это член нашей большей семьи. Каждого мы любим и заботимся о нем. Мы слушаем, что говорят нам гости, следим за трендами в индустрии. Наша кухня постоянно обновляется.

Мы с нетерпением ждем летнего сезона и открытия нашей уникальной, единственной террасы над водой. В течение зимы мы работали над ее совершенствованием, и уверены, что наши гости будут в восторге. Конечно, начнёт свою работу мангал.

Кафе «Альма» открыло свои двери в Дни города в 2023 году. Напомним, что называется оно так неслучайно, это имя носила жена Карла Ивановича Гельдта. В переводе с испанского «альма» - душа. И, действительно, «Альма» стала душой парка, местом, где в знойную жару можно не спеша насладиться прохладительными напитками и вкусными десертами или в студеную зиму согреться горячим чаем. Жители и гости города полюбили «Альму». Здесь можно быстро перекусить и отдохнуть. Панорамные окна позволяют насладиться видами парка во всей красе, а летом посидеть на свежем воздухе за столиками под звуки реки и колоколов. В кафе мы также обновляем меню, были первые в городе, кто готовил трдельники, а сейчас мы делаем творожные пончики. В меню также остались уже полюбившиеся гостям сытные вафли и десерты. Гуляя по парку, не забудьте заглянуть к нам.

Открытие общественной русской бани стало для Пскова поистине большим событием. Когда мы планировали этот проект, то рассчитывали, что он станет не только местом для проведения банных процедур, но и местом для встреч с друзьями, атрибутом социальным и ментальным. И у нас это получилось на все 100%.

С открытием бани «Гельдт» город получил новый уровень банного сервиса.

Сердцем бани являются парная и большая каменная печь. Белоснежная мыльная и стильная сидальня, бассейн с прохладной водой и выход к реке, все вместе - это новый уровень комфорта и качества банного отдыха в Пскове. Заядлые банщики отмечают мягкий и комфортный пар, над созданием которого трудятся наши пармастера. Также особую любовь среди гостей завоевали коллективные аромапарения с травами и маслами. Это банное таинство проводится каждые полтора часа и абсолютно бесплатно для всех гостей. Конечно, за год работы у нас появились постоянные ценители нашего пара и атмосферы, и не только псковичи, но и гости из других городов России. Очень приятно, когда говорят, что слышали от друзей или прочитали о нашей бане и специально путешествие в Псков построили вокруг посещения бани «Гельдт». Получается, способствуем развитию туризма в нашем регионе.

- «Моя История» - одно из немногих мест в Пскове, которое особенно популярно среди активных пользователей соцсетей. Как вы думаете, почему это заведение так полюбилось аудитории?

- В нашем рестобаре «Моя История» мы создали уникальную атмосферу, где современная кухня встречается с динамичностью и разнообразием. У нас представлены блюда из разных мировых столиц, мы постоянно обновляем меню и добавляем новые гастрономические изыски. Наша авторская коктейльная карта выполнена в оригинальном формате колоды карт, что добавляет элемент игры и веселья в каждый визит.

Мы искренне заботимся о наших гостях и стремимся создать для них максимально комфортные условия. Каждый сотрудник нашей команды любит свое дело и относится к каждому посетителю с вниманием и заботой. Это придает нашему ресторану особую атмосферу, которую отмечают все наши гости.

Секрет популярности нашего рестобара прост - мы создали пространство, где каждый чувствует себя желанным гостем. Будь то весёлая компания друзей, романтический вечер влюблённых или семейный ужин с детьми - у нас всем по-настоящему комфортно.

Добрая слава «Моей Истории» не ограничивается только пределами Пскова, многие гости города, пользуясь рекомендациями друзей, бронируют столики заранее, чтобы насладиться уникальными блюдами и атмосферой. Мы за активный отдых и верим, что каждый визит к нам - это не просто трапеза, а целый опыт, который оставляет яркие воспоминания. Мы будем рады приветствовать каждого в нашем рестобаре и надеемся, что гости чувствуют ту любовь и заботу, которую мы вкладываем в каждую деталь.

- У отеля «Покровский» множество наград. Среди них национальная премия «Гостеприимство», «отельный оскар» Russian Hospitality Award. Каждый, кто хоть раз выигрывал престижные конкурсы, понимает какой труд стоит за победой. Конечно, хочется узнать, в чем секрет успеха «Покровского». Из каких слагаемых складывается признание»?

- Заметили, что признание получает лишь тот, кто не просто хочет сделать самый крутой проект, а делает так, чтобы другим становилось лучше (гостям, сотрудникам, городу, региону, стране, миру в целом)? А если при этом он еще и открывает свою душу? Можно найти модное, нужное направление и просто делать деньги, а можно воплотить в жизнь что-то большее. Мы транслируем себя, свой внутренний мир через наши проекты. Вот это и есть слагаемые успеха и признания.

Заслуженное признание.

Мы участвуем в национальной премии Russian Hospitality Award уже пятый год. Наши успехи очевидны: каждый год мы выходим в финал премии (в числе пяти финалистов со всей России!), как минимум, в двух номинациях. В 2021-м году мы стали победителями в номинации «Лучший бар в отеле». Дважды отель становился финалистом в номинации «Корпоративно-социальная ответственность» и номинации «Лучший генеральный менеджер». Четыре года подряд рестобар «Моя История» является финалистом премии, и мы очень надеемся в этом году стать победителем.

Если вернуться к разговору о ресторане «Гельдт», то хочется с гордостью отметить, что в этом году мы вышли в финал премии Russian Hospitality Award в номинации «Лучшая ресторанная концепция локального продукта» и также очень надеемся взять заслуженную победу.

- Ваши проекты заметно оживили светскую жизнь Пскова, если не сказать создали ее. «Покровский» за восемь лет своего существования приучил город к музыкальным событиям, среди них одно из самых ожидаемых – «Лавандовая ночь», когда над террасой отеля льется классическая музыка и сопрано солистки Мариинского театра Марии Баянкиной. Для чего предприятию из индустрии гостеприимства создавать собственные события? И какие нас ждут в начинающемся сезоне?

- Знаете, как бывает, ты даже и представить не мог, что на террасе «Покровского» будет играть симфонический оркестр, и это будет не просто мероприятие отеля, но событие для всего города. И гости из других регионов будут приезжать в Псков ради него. Разве такое можно вообразить? И вдруг в один прекрасный момент все складывается, как пазл: встречи, идеи, обсуждения, и вот маэстро уже ходит по нашей террасе, проверяя акустику для живого звука... Этот процесс завораживает. И когда после концерта ты получаешь невероятный отклик от всех, хочется воплощать идеи ещё и ещё и не останавливаться в этих стремлениях.

«Лавандовая ночь» – одно из самых ожидаемых событий.

Кроме проекта «Лавандовая ночь», были и другие музыкальные вечера. «Золото Вены», например, с участием артистов Мариинского театра Виолетты Лукьяненко и Альберта Жалилова. В сентябре прошлого года впервые состоялся концерт «Бархатные сезоны» с участием артистов Михайловского и Мариинского театров Николая Ерохина и Светланы Москаленко. Дважды мы проводили поэтические вечера автора стихов и прекрасного чтеца Анны Егоян.

Терраса «Покровского» полна гостей во время каждого культурного события.

Зачем нам эти события? Приятно быть точкой притяжения. И это не про заработок, а про желание доставить людям радость, подарить тепло, дать возможность окунуться в завораживающую атмосферу, показать высокий уровень сервиса и организации мероприятия.

Продолжать наши замечательные традиции есть в планах и на предстоящий сезон. Конкретные даты и мероприятия пока называть не буду. Следите за нашими соцсетями и анонсами.

«Золото Вены».

- Сейчас много говорят о кадровом кризисе едва ли не во всех отраслях. Как у вас с этим? И каким требованиям должен соответствовать идеальный кандидат, чтобы попасть на работу в один из ваших проектов?

- С момента открытия в «Гельдте» осталась та команда, которая была в самом начале. В «Покровском» очень крепкий костяк, больше половины сотрудников работает с нами с открытия, либо присоединились к команде в первый год нашей работы. В «Моей Истории» нет текучки кадров среди сотрудников сервиса, все официанты опытные, работают много лет, а те, кого мы набираем на летний период, возвращаются к нам на следующий год снова. Также многие официанты и повара уже поработали во всех наших проектах. То есть при необходимости и желании могут сменить место работы внутри компании.

Мы очень гордимся этими фактами, они означают, что наша компания развивается в нужном направлении. В связи с приближающимся летним сезоном, мы, конечно, будем рады принять в наш дружный коллектив новых сотрудников. У нас работают те, кто хочет развиваться, улыбаться и получать стабильный доход.

Непросто найти «своего» сотрудника, который будет идентичен проекту, в котором должен работать. Поиски могут затянуться. А обилие удалённых форматов так манит всех, что становится ещё сложнее. И только сильный проект может удержать свою команду, объединить её так, чтобы ребята хотели профессионально расти вместе с нами.

Ирина Кухи знает, как собрать эффективную команду.

Первое и основное требование для кандидатов - это желание быть частью проекта и частью нашей команды, желание расти вместе с нами, делать наш город лучше, показывать самый комфортный сервис, готовить самые вкусные блюда, быть профессионалом своего дела и нести это в массы.

Наш идеальный кандидат должен в первую очередь искренне любить людей, быть гостеприимным и заботливым, у нас с этим сотрудником должен совпадать культурный код, то есть у нас одинаковые ценности и понятия о том, что такое хорошо, а что является недопустимым. Он должен быть вовлечен, лоялен к компании. К нам приходят на работу люди, близкие нам по духу.

- Вы как-то упоминали, что подавать в «Альме» чешскую выпечку трдельник посоветовал ваш сын. В принципе, проекты под вашим управлением – часть семейного бизнеса, у истоков которого стояли ваш супруг и его брат. Тяжело ли работать с семьей? Как удается разграничивать работу и личные отношения?

- Все идеи интересных успешных проектов всегда рядом с нами. Нужно только понять, что это именно то, что «выстрелит». Когда кто-то из моего окружения или моей семьи просто делится впечатлениями от поездки, я стараюсь внимательно прислушиваться и проецировать это на наши реалии. И это, действительно, работает.

«Покровский» с момента открытия остается одним из самых фешенебельных отелей Пскова.

Если в семье все единомышленники, то происходит синергия, и работа спорится, всё получается, а любые разногласия и споры в итоге приводят к улучшению результата, ведь «в споре рождается истина».

Беседовала Юлия Магера

Источник: Псковская Лента Новостей
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