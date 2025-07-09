Туризм

В РФ отмененные полеты будут компенсировать за счет уменьшения отчислений в фонд

Правительство России уменьшило для туроператоров в сфере выездного туризма размер отчислений в фонд персональной ответственности на 0,25%. Высвобожденные средства пойдут, в частности, на возврат денег туристам, которые купили билеты в страны, где действуют ограничения из-за угрозы безопасности.

«Высвобождаемые средства будут в том числе направлены на возврат денежных средств туристам, оплатившим поездки в страны, в которых действуют ограничения из-за наличия угрозы безопасности», - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Ранее размер таких взносов составлял 1%. Правительство также изменило срок предоставления указанных отчислений. «Теперь срок уплаты перенесен с 15 июля и 15 октября 2025 года на 15 января 2026 года», - уточняется в сообщении.

В кабмине напомнили, что взносы для туроператоров в фонд также уменьшали в 2021 и 2022 годах в связи с угрозой распространения коронавируса и из-за внешнего санкционного давления, пишет ТАСС.