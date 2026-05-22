Агротуризм начинается здесь

Если турист провел в Пскове выходные и увидел наши древние уникальные храмы, а в другой раз посетил Изборск, Печоры и Пушкинские Горы, то, казалось бы, ехать сюда снова незачем и надо искать другие регионы для путешествий. А вот и нет! Псковщина - это не только храмы, здесь много чудесных локаций, где можно походить босиком по свежескошенной траве, увидеть, как растет малина, или узнать, что делают из молока. Для городских жителей - это экзотика, поэтому сельский туризм набирает обороты. Неслучайно именно наш регион стал площадкой для «Школы агротуризма».

Образовательный проект объединил 180 сельхозпроизводителей из разных российских регионов. О том, как создать туристический объект на селе, какие локальные продукты могут быть интересны гостям, и кто поможет начать бизнес в сфере агротуризма, узнала Псковская Лента Новостей.

Псковская область - регион с развитым сельским хозяйством, поэтому тема агротуризма близка ее жителям. На это обратил внимание губернатор региона Михаил Ведерников, приветствуя участников «Школы агротуризма».

По его словам, область уже несколько лет занимает лидирующие позиции по производству мяса и молока, выращиванию рапса. «Вокруг фермерских хозяйств, семейных производств, ремесел, местной кухни и природных маршрутов постепенно формируется отдельная туристическая среда. И это очень правильное, востребованное, актуальное направление. Люди сегодня приезжают не просто посмотреть красивое место. Они хотят попробовать местный продукт, увидеть, как все устроено, поучаствовать в мастер-классе и увезти с собой живое впечатление. У нас такие проекты уже есть: "Изборский страус", "Мельница Кикута. Парк ремесел", "Оленья гора", улиточная ферма "Золотая улитка" и эко-база "Устьяново"», - отметил Михаил Ведерников.

Все эти проекты получили федеральную поддержку по направлению «Агротуризм». Еще одна инициатива - экскурсионная пасека «Пчелиный хуторок» - отобрана Минсельхозом России для получения гранта в 2026 году. «Все они разные. Но смысл общий: они показывают Псковскую область через природу, вкус, традиции и гостеприимство. Для нас важно, чтобы таких проектов становилось больше», - подчеркнул губернатор.

Личные истории

Но и министерство сельского хозяйства, и региональные власти понимают, что для развития туризма на сельских территориях нужна поддержка. Причем, не только финансовая, но и образовательная. Именно поэтому в «Школе агротуризма» приняли участие эксперты в области развития бизнеса на селе. Представители министерства сельского хозяйства, «Россельхозбанка», мастера гостеприимства общались с участниками форума, делились своими знаниями и практическим опытом.

«Нам нужны проекты с яркими идеями. Перед тем, как делать шаг в сторону агротуризма, у вас должна появиться такая уникальная идея. Ее можно "подсмотреть", в том числе, у коллег из других регионов», - рассказал начальник отдела развития сельского туризма управления развития малого агробизнеса министерства сельского хозяйства РФ Андрей Тутариков.

По его словам, многие фермеры, представляя свои проекты, стесняются рассказывать о себе - считают, что ничего особенного в их жизни нет. «Но, как правило, именно ваша личная история и делает проект уникальным», - уверен Андрей Тутариков.

Например, рассказ о том, как жители столицы отправились в глубинку заниматься сельским хозяйством, привлечет внимание к проекту и поможет придумать оригинальную идею для его реализации.

О своем пути в фермерство рассказала генеральный директор ООО «СКС», член Движения сельских женщин, посол гостеприимства Новгородской области Екатерина Богданова. «Как в известном анекдоте: едешь в такси, а водитель говорит: “А вообще-то я предприниматель!“. Так и я - вообще-то фермер. У меня есть диплом, который я получила в “Школе фермера“. Этим направлением решила заняться, работая в сфере туризма».

Но сначала Екатерина не могла решить, чем именно будет заниматься: интересовало и рыбоводство, и выращивание ягод. «Муж попросил меня никого не убивать и заняться только растениеводством. В итоге я остановилась на дикоросах. И сейчас у меня три точки общественного питания и гостиница, которые находятся в сельской местности», - рассказала она.

Энергия общения

По мнению Екатерины Богдановой, для успеха проекта в сфере сельского туризма необходимо сотрудничество. «Не бойтесь приходить в любые сообщества. Это подарит не только энергетику, но и важные контакты. Не бойтесь обращаться за помощью. Когда вы приходите к практику, к такому же человеку, как и вы, который живет в вашем регионе, вы узнаете все его боли - это бесплатное обучение, замечательное, классное. Безусловно, пользуйтесь всеми площадками, которые предоставляет министерство, Россельхозбанк, но не забывайте о том, что учиться можно и у тех, кто рядом с вами», - отметила она.

И предложила коллегам озвучить примеры из их опыта сотрудничества. Оказалось, интересных и главное уже воплотившихся в жизнь идей много. Фермер из Ленобласти рассказала о бале фермеров, который ежегодно проводится в исторических особняках.

«У нас ферма по разведению африканского сома. И в 2024 году мы пригласили коллег на бал. Я обзвонила порядка 100 фермеров в Ленобласти. И многие говорили: “Татьяна, не занимайся ерундой - фермеры не откликнутся на приглашение на бал, им не до танцев“.

Но, тем не менее, в Николаевском дворце Санкт-Петербурга мы провели свой первый бал. Мы собрали фермеров, подсобные хозяйства - порядка 80 человек. Танцевали, были концертная программа, фуршет, фотосессии, экскурсии по дворцу. И теперь это стало ежегодной традицией», - рассказала женщина.

Другие участники форума поделились опытом проведения лекций по истории кулинарии, создания сельхозкооперативов и творческих коллабораций. Например, благодаря сотрудничеству псковского питомника «Тамара розы» с местным производителем косметики псковичи и жители других регионов могут купить натуральную продукцию с ароматом роз.

«У нас полный цикл производства. Мы выращиваем саженцы, упаковываем и отправляем их по всей России. В год это порядка 40 тысяч роз. У нас больше 1 500 позиций: разные розы, красивые, цветущие. Решили начать сотрудничество с псковским производителем Yasya. Они брали наши лепестки и делали косметику с присутствием розы. Она продаётся на их сайте, на маркетплейсах. Будем и дальше продолжать сотрудничество», - рассказал руководитель питомника Сергей Федоров.

Также участники мероприятия поговорили и о гастрономической составляющей сельского туризма. О том, что путешественник едет в глубинку не для того, чтобы попробовать салат «Цезарь», а, например, за котлетой из щуки. «То, что нам кажется заурядным, привычным, обыкновенным, многим людям кажется необычным, очень вкусным, интересным и притягательным. Помните об этом», - сказала Екатерина Богданова.

Туристы напросились

Впрочем, история улиточной фермы «Эскарго Дор» («Золотая улитка») - пример того, что из необычного и не характерного для региона тоже можно сделать местный гастрономический бренд. Теперь псковская улитка известна на всю страну. Но начиналась эта история не так просто.

«Идея появилась 2012 году. Работая во Франции в гостинично-туристическом бизнесе, много лет с французской семьей реставраторов мы думали, как связать французскую и русскую кухню и открыть в Москве ресторан. В итоге хорошо, что у нас не срослось, потому что наступил ковид, и рестораны закрылись. Но идея осталась. И, когда я решил делать деликатесы из улитки, в успехе сомневались все. Единственным человеком, который поверил, была Наталья (Деревянных, партнер по бизнесу и супруга фермера - прим.ред.). И мы вместе поехали сюда, на Псковскую землю - за улиткой», - рассказал основатель улиточной фермы Алексей Корочкин.

Дело в том, что на юге Псковской области - самая большая популяция Helix pomatia в Европе. Именно эту улитку фермеры стали продвигать как гастрономический бренд Псковской области. Проект оказался интересным для региона. По словам Алексея Корочкина, деликатесы из мяса улитки получились лучше французских. Для их приготовления используются только псковские продукты: сами моллюски, зелень, масло. Даже французское вино, которое первоначально входило в рецепт, было заменено на российский аналог.

Но к туристической деятельности фермеры пришли не сразу. «В 2022 году вообще не было мысли про туризм. Мы занимались своими делами, были майские праздники. Подъехала машина: три женщины с маленьким ребенком стали нас спросить: “Пожалуйста, покажите, что вы делаете?“. Мы пытались дружески отказать в этом, но, как они потом написали в отзыве, они напросились. Эти три женщины - наши первые туристы. Мы им все показали и воодушевились! И к нам поехали семьи, группы, автобусы - в гости за впечатлениями», - рассказала Наталья Деревянных.

В настоящее время туристы приезжают на ферму не только из разных регионов России, но и из соседней Белоруссии. «Наша команда прекрасная и непростая. Мы вместе своими усилиями, кто-то идеей, кто-то опытом, создали то, что сейчас есть. У нас есть наша улиточная семья - сборщики, которые знают, как правильно собирать улиток. Для многих это тоже открытие: неужели вы собираете, почему вы выращиваете? Да, люди собирают улиток так же, как дикоросы: шишки, ягоды, травы, грибы. Помимо улиточной семьи, которая работает в сезон, у нас есть сотрудники, которые перерабатывает улиток. Это уже круглогодичное производство. И есть административный персонал», - рассказала она.

Планов у фермеров много. «Нас часто спрашивают: почему улитки, а не лягушки? На самом деле - почему? Не нужно останавливаться на чем-то одном. И хоть задача была сделать Псковскую область улиточной столицей России, что нам мешает добавить в нашу линейку деликатесов также лягушачьи лапки?» - заметил Алексей Корочкин.

Попробовать деликатес из псковской улитки гости «Агрошколы» могут во многих псковских ресторанах. А ближе познакомиться с другими аутентичными продуктами - в третий день форума, во время экскурсии по фермерским хозяйствам области.

Именно в Псковской области зарегистрирован первый и единственный сертифицированный туристический автомобильный маршрут по аграрным комплексам «С грохотом по фермам», который реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». «Псков служит эталонным субъектом, на который надо равняться. „Школа агротуризма“ является хорошей стартовой точкой обучения. Проект развивает не только сельские территории, но и помогает фермерскому сообществу повысить свои компетенции по развитию туристической инфраструктуры на своих объектах», - подчеркнула советник председателя правления АО «Россельхозбанк» Любовь Белеску.

Проект «Школа туризма» реализует АО «Россельхозбанк» при поддержке правительства Псковской области. За три дня участники мероприятия обсудили не только актуальные вопросы улучшения сервиса, выстраивания отношений с локальными туроператорами, но и много общались. А значит, обучение пойдет на пользу, и не только в нашем, но и в других регионах появятся новые интересные объекты сельского туризма.

Светлана Синцова

Фото Анны Тягуновой