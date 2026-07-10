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Мастер-класс по парению ждет гостей бежаницкого фестиваля «Ашевский веник»

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Жители и гости Псковской области могут окунуться в атмосферу русского праздника на фестивале «Ашевский веник» 12 июля. Об этом пишет глава Бежаницкого муниципального округа Елена Иванова в соцсети «ВКонтакте».

Афиша: Елена Иванова / «ВКонтакте»

«Здесь воздух пахнет разнотравьем, земля хранит память веков, а на легендарной Петровской ярмарке наши предки выбирали самые лучшие веники — для крепкого здоровья на год вперед!» - пишет Елена Иванова.

Фестиваль пройдёт 12 июля в старинном селе Ашево, начало в 12:00. 

Программа

«Гуляй-душа»

Представление от фольклорных виртуозов: «Скобари» (Новоржев), «Вольница» (Махново), солисты из Бежаниц и Себежа. Для детей — отдельная интерактивная площадка.

Тайны веничного мастерства

Мастер-классы по вязке: гости узнают, какой веник «заговоренный» на удачу. Кузница и мельница: у посетителей будет возможность увидеть, как рождается железо и хлеб. Ткачество, плетение и создание чая.

Парная Ашево (спецплощадка)

Для гостей фестиваля будут работать две мобильные парные под открытым небом. Мастера пара Людмила Васильева (Псков) и Сергей Постников (СПб) проведут эксклюзивные мастер-классы по парению с вениками-легендами. Гостей призывают брать с собой купальник/простыню и полотенце.

Петровская ярмарка

На ярмарке представят банные веники (как в старину), мед, варенье из сосновых шишек и лисичек, травы Псковщины, а также глиняную посуду, обереги и душистые сборы.

Гастрополяна

Торговая площадка от Бежаницкого РайПО, блюда местной кухни, приготовленные по старинным рецептам, гороховая каша, сбитень, разнообразные домашние напитки.

Детские забавы

Для детей будут работать аттракционы, батуты, карусели и катание на лошади и пони.

Одним из главных событий станет попытка установить рекорд Псковской области по самому массовому хороводу, начало в 15:30. 
«Возьмите за руки соседей — пусть наша общая энергия будет слышна далеко за пределами Ашево!» - пишет глава округа.

Ашевский эксклюзив

Семью, которая соберется на праздник самым большим количеством родственников, ждет сюрприз.

Также гостям предлагают экскурсию по Ашево с посещением частного зверинца. Они смогут увидеть животных, о которых слагали легенды местные охотники (начало экскурсий в 11:00 и 13:00, запись по телефону: 8 811 412 26 27).

В связи с переменчивым характером погоды посетителей просят захватить зонты и дождевые плащи.

Фестиваль пройдёт под девизом «Ашево парит – здоровье дарит». 

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