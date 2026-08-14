Яблочные мастер-классы, гастро-шоу и «Счастливые песы»: «Лешуга» стартует сегодня в Пскове

Фестиваль яблок, урожая и традиционных напитков «Лешуга» стартует в Финском парке города Пскова 14 августа и продолжится до конца воскресенья, 16 августа. Запланированы мастер-классы, выступления артистов, работа торговых рядов и не только. Программу мероприятий Псковской Ленте Новостей предоставили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Афиша: ТКД Псковской области

14 августа

Зона кулинарных мастер-классов

13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00 – мастер-класс «Яблочный штрудель»;

13:00, 13:40, 14:20, 15:40, 16:20, 17:00, 17:40 – мастер-класс «Яблочко с начинкой из орехов и ягод».

Главная музыкальная сцена

18:30 – «Гайтан» (Псков);

19:30 – «Живели» (Санкт-Петербург);

21:00 – «Хвоя» (Пенза).

Малая сцена

14:00 – Шоу «Счастливые песы»;

16:00 – Гастро-шоу с Андреем Лукиным.

15 августа

Зона кулинарных мастер-классов

13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00 – мастер-класс «Яблочный штрудель»;

13:00, 13:40, 14:20, 15:40, 16:20, 17:00, 17:40 – мастер-класс «Яблочко с начинкой из орехов и ягод».

Главная музыкальная сцена

18:30 – POLE (Санкт-Петербург);

19:30 – «Поклад» (Москва);

21:00 – «Неизвестный композитор» (Москва).

Малая сцена

14:00 – Гастро-шоу с Андреем Лукиным;

16:00 – Концерт музыки фламенко от Ивана Федорова.

16 августа

Зона кулинарных мастер-классов

13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00 – мастер-класс «Яблочный штрудель»;

13:00, 13:40, 14:20, 15:40, 16:20, 17:00, 17:40 – мастер-класс «Яблочко с начинкой из орехов и ягод».

Главная музыкальная сцена

18:30 – Shambala (Псков);

19:30 – «Самоварочки» (Санкт-Петербург);

21:00 – Aelita Azina (Москва).

Малая сцена

13:00 – Шоу «Счастливые песы»;

14:00 – Интерактивный концерт традиционного и городского фольклора «Лешуга моя» театр «Гротеск»;

16:00 – Гастро-шоу с Андреем Лукиным.





Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».



Генеральный спонсор – АО «Россельхозбанк».