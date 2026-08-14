Яблочные мастер-классы, гастро-шоу и «Счастливые песы»: «Лешуга» стартует сегодня в Пскове

Фестиваль яблок, урожая и традиционных напитков «Лешуга» стартует в Финском парке города Пскова 14 августа и продолжится до конца воскресенья, 16 августа. Запланированы мастер-классы, выступления артистов, работа торговых рядов и не только. Программу мероприятий Псковской Ленте Новостей предоставили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Афиша: ТКД Псковской области
14 августа
Зона кулинарных мастер-классов
- 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00 – мастер-класс «Яблочный штрудель»;
- 13:00, 13:40, 14:20, 15:40, 16:20, 17:00, 17:40 – мастер-класс «Яблочко с начинкой из орехов и ягод».
Главная музыкальная сцена
- 18:30 – «Гайтан» (Псков);
- 19:30 – «Живели» (Санкт-Петербург);
- 21:00 – «Хвоя» (Пенза).
Малая сцена
- 14:00 – Шоу «Счастливые песы»;
- 16:00 – Гастро-шоу с Андреем Лукиным.
15 августа
Зона кулинарных мастер-классов
- 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00 – мастер-класс «Яблочный штрудель»;
- 13:00, 13:40, 14:20, 15:40, 16:20, 17:00, 17:40 – мастер-класс «Яблочко с начинкой из орехов и ягод».
Главная музыкальная сцена
- 18:30 – POLE (Санкт-Петербург);
- 19:30 – «Поклад» (Москва);
- 21:00 – «Неизвестный композитор» (Москва).
Малая сцена
- 14:00 – Гастро-шоу с Андреем Лукиным;
- 16:00 – Концерт музыки фламенко от Ивана Федорова.
16 августа
Зона кулинарных мастер-классов
- 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00 – мастер-класс «Яблочный штрудель»;
- 13:00, 13:40, 14:20, 15:40, 16:20, 17:00, 17:40 – мастер-класс «Яблочко с начинкой из орехов и ягод».
Главная музыкальная сцена
- 18:30 – Shambala (Псков);
- 19:30 – «Самоварочки» (Санкт-Петербург);
- 21:00 – Aelita Azina (Москва).
Малая сцена
- 13:00 – Шоу «Счастливые песы»;
- 14:00 – Интерактивный концерт традиционного и городского фольклора «Лешуга моя» театр «Гротеск»;
- 16:00 – Гастро-шоу с Андреем Лукиным.
Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».
Генеральный спонсор – АО «Россельхозбанк».