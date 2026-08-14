 
Туризм

Яблочные мастер-классы, гастро-шоу и «Счастливые песы»: «Лешуга» стартует сегодня в Пскове

0

Фестиваль яблок, урожая и традиционных напитков «Лешуга» стартует в Финском парке города Пскова 14 августа и продолжится до конца воскресенья, 16 августа. Запланированы мастер-классы, выступления артистов, работа торговых рядов и не только. Программу мероприятий Псковской Ленте Новостей предоставили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Афиша: ТКД Псковской области

14 августа

Зона кулинарных мастер-классов

  • 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00 – мастер-класс «Яблочный штрудель»;
  • 13:00, 13:40, 14:20, 15:40, 16:20, 17:00, 17:40 – мастер-класс «Яблочко с начинкой из орехов и ягод».

Главная музыкальная сцена

  • 18:30 – «Гайтан» (Псков);
  • 19:30 – «Живели» (Санкт-Петербург);
  • 21:00 – «Хвоя» (Пенза).

Малая сцена

  • 14:00 – Шоу «Счастливые песы»;
  • 16:00 – Гастро-шоу с Андреем Лукиным.

15 августа

Зона кулинарных мастер-классов

  • 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00 – мастер-класс «Яблочный штрудель»;
  • 13:00, 13:40, 14:20, 15:40, 16:20, 17:00, 17:40 – мастер-класс «Яблочко с начинкой из орехов и ягод».

Главная музыкальная сцена

  • 18:30 – POLE (Санкт-Петербург);
  • 19:30 – «Поклад» (Москва);
  • 21:00 – «Неизвестный композитор» (Москва).

Малая сцена

  • 14:00 – Гастро-шоу с Андреем Лукиным;
  • 16:00 – Концерт музыки фламенко от Ивана Федорова.

16 августа

Зона кулинарных мастер-классов

  • 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00 – мастер-класс «Яблочный штрудель»;
  • 13:00, 13:40, 14:20, 15:40, 16:20, 17:00, 17:40 – мастер-класс «Яблочко с начинкой из орехов и ягод».

Главная музыкальная сцена

  • 18:30 – Shambala (Псков);
  • 19:30 – «Самоварочки» (Санкт-Петербург);
  • 21:00 – Aelita Azina (Москва).

Малая сцена

  • 13:00 – Шоу «Счастливые песы»;
  • 14:00 – Интерактивный концерт традиционного и городского фольклора «Лешуга моя» театр «Гротеск»;
  • 16:00 – Гастро-шоу с Андреем Лукиным.

????

Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». 

Генеральный спонсор – АО «Россельхозбанк».

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026