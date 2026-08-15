Как государство помогает фермерам и почему агротуризм набирает обороты, рассказали участникам фестиваля «Лешуга»

Лекторий гастрофестиваля «Лешуга» открылся с самой насущной для сельхозпроизводителей темы — государственной поддержки и развития агротуризма. Эксперты разобрали, на какую помощь могут рассчитывать аграрии, как получить грант без ошибок и зачем фермерам выходить на гастрофестивали, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото: фестиваль «Лешуга» / «ВКонтакте»

Директор Псковского филиала «Россельхозбанка» Анна Тарасенко представила полный спектр инструментов банка: льготное финансирование для аграриев и нефинансовые проекты по подготовке кадров для АПК. Среди них — «Школа фермера», агротехклассы, стипендии для студентов Великолукской сельскохозяйственной академии, образовательная платформа «Я в Агро» для школьников агротехклассов и студентов, а также цифровая экосистема СВОЕ, которая помогает развивать хозяйство: от маркетплейса крафтовой фермерской продукции до агротуров по всей стране.

Отдельно спикер остановилась на продвижении фермерства через событийные форматы. По словам Анны Тарасенко, гастрофестивали — эффективный инструмент популяризации локальных брендов. Именно поэтому «Россельхозбанк» поддерживает «Лешугу» и другие гастрособытия региона. Кроме того, она анонсировала старт нового потока «Школы фермера» — он начнётся в сентябре 2026 года.

Заместитель министра сельского хозяйства Псковской области Полина Золина поделилась практическими деталями грантовой поддержки сельхозпроизводителей. Она подробно объяснила, как получить грант, правильно оформить и подать документы, а также на что обратить внимание при подаче заявки.

Фестиваль яблок, урожая, традиционных напитков «Лешуга» проходит в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» в Финском парке Пскова с 14 по 16 августа. Генеральный спонсор – АО «Россельхозбанк».