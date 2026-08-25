 
Туризм

Стали известны участники творческой программы фестиваля «Сетомаа. Семейные встречи» в деревне Сигово

0

19 этнокультурный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» пройдет 28 августа в Музее-
усадьбе народа сето в деревне Сигово Печорского муниципального округа. Как сообщили в Государственном музее-заповеднике «Изборск», торжественное открытие фестиваля состоится в 15:00.

Афиша и фотографии предоставлены Государственным музеем-заповедником «Изборск»

Мероприятие будет проходить на территории единственного в России музея-усадьбы народа сето – одного из главных объектов этнографического туризма региона, расположенного в подлинной усадьбе семьи Кюлаотс конца XIX — начала XX века.

В программе предусмотрены выставки, экскурсии по музею-усадьбе, ярмарка ремесел, творческие мастер-классы, а также выступления фольклорных фестивалей.

В творческой программе фестиваля примут участие:

  • Заслуженный коллектив народного творчества России ансамбль «СКАЗ» имени Виталия Румянцева;
  • Этнографический ансамбль «Каарахельбе» («Овсяные хлопья») музея-заповедника «Изборск»;
  • Народный коллектив – фольклорный ансамбль «Уграда» Псковского областного центра народного творчества;
  • Детский этнографический ансамбль сето «Тсиргукысы» («Птенцы»);
  • Вокальный ансамбль удмуртской песни «Тигырмен кенакъёс» Дубровского Сельского клуба культуры Муниципального округа Киясовского района Удмуртской Республики;
  • Фольклорный ансамбль «Плескава» Псковского государственного университета;
  • Фольклорный ансамбль «Славный городок» при музыкальной школе №2 города Пскова имени Модеста Мусоргского;
  • Детский фольклорный коллектив «Звонница» при Воскресной школе Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова «Социально-культурного центра "Троицкий"»;
  • Фольклорный ансамбль «Коляда» Родинского ДК Псковского муниципального округа;
  • Проект «Матери песни» Псковского регионального отделения Российского фольклорного союза;
  • Светлана Редёлкина и Владимир Раудсик;
  • Народный самодеятельный хореографический ансамбль «Псковские кружева»;
  • Ансамбль народной песни «Светёлка» Детской школы искусств города Пскова;
  • Ансамбль русской народной песни «Очелье» Псковского областного колледжа искусств имени Николая Римского-Корсакова;
  • Семейный ансамбль «Казачата» Псковского областного центра народного творчества.
 
«Ждем вас на фестивале "Сетомаа. Семейные встречи"!» — добавили в музее.

 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026