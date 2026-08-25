Стали известны участники творческой программы фестиваля «Сетомаа. Семейные встречи» в деревне Сигово

19 этнокультурный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» пройдет 28 августа в Музее-

усадьбе народа сето в деревне Сигово Печорского муниципального округа. Как сообщили в Государственном музее-заповеднике «Изборск», торжественное открытие фестиваля состоится в 15:00.

Афиша и фотографии предоставлены Государственным музеем-заповедником «Изборск»

Мероприятие будет проходить на территории единственного в России музея-усадьбы народа сето – одного из главных объектов этнографического туризма региона, расположенного в подлинной усадьбе семьи Кюлаотс конца XIX — начала XX века.

В программе предусмотрены выставки, экскурсии по музею-усадьбе, ярмарка ремесел, творческие мастер-классы, а также выступления фольклорных фестивалей.

В творческой программе фестиваля примут участие:

Заслуженный коллектив народного творчества России ансамбль «СКАЗ» имени Виталия Румянцева;

Этнографический ансамбль «Каарахельбе» («Овсяные хлопья») музея-заповедника «Изборск»;

Народный коллектив – фольклорный ансамбль «Уграда» Псковского областного центра народного творчества;

Детский этнографический ансамбль сето «Тсиргукысы» («Птенцы»);

Вокальный ансамбль удмуртской песни «Тигырмен кенакъёс» Дубровского Сельского клуба культуры Муниципального округа Киясовского района Удмуртской Республики;

Фольклорный ансамбль «Плескава» Псковского государственного университета;

Фольклорный ансамбль «Славный городок» при музыкальной школе №2 города Пскова имени Модеста Мусоргского;

Детский фольклорный коллектив «Звонница» при Воскресной школе Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова «Социально-культурного центра "Троицкий"»;

Фольклорный ансамбль «Коляда» Родинского ДК Псковского муниципального округа;

Проект «Матери песни» Псковского регионального отделения Российского фольклорного союза;

Светлана Редёлкина и Владимир Раудсик;

Народный самодеятельный хореографический ансамбль «Псковские кружева»;

Ансамбль народной песни «Светёлка» Детской школы искусств города Пскова;

Ансамбль русской народной песни «Очелье» Псковского областного колледжа искусств имени Николая Римского-Корсакова;

Семейный ансамбль «Казачата» Псковского областного центра народного творчества.