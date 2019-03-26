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Ученики 6 класса посетили занятие «Фауна Псковской области и ее охрана» в ПсковГУ

1 апреля в Псковском государственном университете состоялось очередное занятие по курсу «Фауна Псковской области и ее охрана» дополнительной программы «Адаптированное изучение предметов высшей школы», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе университета.

Преподаватель модуля, доцент кафедры зоологии и экологии животных, Елена Федорова, провела лекцию для учащихся университетских классов. Слушателями стали ученики 6-го класса МБОУ «Лицей Развитие» и узнали о многообразии птиц Псковской области в музее факультета естественных наук, медицинского и психологического образования ПсковГУ.