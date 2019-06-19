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Государственный академический университет гуманитарных наук запускает сетевую академическую магистратуру с ПсковГУ

Государственный академический университет гуманитарных наук начнет готовить молодых ученых, экспертов и аналитиков для академической и вузовской науки Псковского государственного университета в области социогуманитарного знания с использованием потенциала партнерских научных организаций Российской академии наук. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в университете.

«Современная социогуманитарная наука очень динамично развивается в нашей стране. Идет активное взаимодействие с ведущими школами мира, вырабатываются новые междисциплинарные подходы, - комментирует создание сетевой магистратуры с Псковским государственным университетом Денис Фомин-Нилов, ректор Государственного академического университета гуманитарных наук. - Также имеет место конвергенция гуманитарных наук с естественно-научными и точными. Огромные прогресс наблюдается в работе с Big Data и использованием информационных технологий в этой области знаний. В связи с этим очень остро ощущается дефицит молодых специалистов, ученых гуманитариев, способных работать, организовывать исследования на современном мировом уровне. Поэтому Псковский государственный университет и Государственный академический университет гуманитарных наук с привлечением ресурсов научных организаций Российской академии наук запускают сетевую академическую гуманитарную магистратуру».

«Задача Псковского государственного университета - объединить достижения научной мысли с требованиями экономической эффективности, - отметила Наталья Ильина, врио ректора Псковского государственного университета. - Для этого вуз уже сейчас начал налаживать горизонтальные связи с другими вузами и научно-образовательными центрами, которые позволят привезти в регион науку международного уровня и обеспечат студентов правильными актуальными знаниями.

В рамках этой магистратуры студенты Псковского государственного университета получат возможность в течение семестра принимать участие в научно-исследовательских проектах академических институтов, получать консультации от ученых мирового уровня, участвовать в научных конференция и круглых столах, осуществлять подготовку и публикацию своих статей в ведущих научных журналах. В результате такой интенсивной подготовки они смогут пополнить ряды ученых гуманитариев псковского края».

Партнерство будет реализовано в следующих направлениях подготовки: Зарубежное регионоведение, История, Менеджмент, Психология, Социология, Экономика, Юриспруденция.

Напоминаем, национальный проект «Наука» вступил в активную стадию реализации. Сформирована необходимая нормативно-правовая база, в России планируется создание 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 16 научных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ и научных центров мирового уровня, которые обеспечат объединение потенциалов ведущих научных и образовательных организаций с организациями реального сектора экономики, создание новых конкурентоспособных технологий и продуктов и их коммерциализацию, подготовку кадров для решения крупных научно-технологических задач.