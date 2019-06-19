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Проект ПсковГУ по непрерывному образованию вошел в десятку лучших по мнению экспертов Минобрнауки

Проект ПсковГУ, направленный на обучение граждан на дополнительных профессиональных программах, прошел конкурсный отбор и оказался в десятке лучших по мнению экспертов Минобрнауки. По итогам конкурса инциатива ПсковГУ набрала 950 баллов, отстав от первого места всего на 20 единиц, сообщили Псковской Ленте Новосетей в пресс-службе ПсковГУ.

Благодаря реализации проекта в 2020 году более 4000 человек смогут бесплатно пройти обучение в университете по семи программам допобразования. Все программы подобраны и проработаны с точки зрения потребности псковского региона. Реализация такого масштабного образовательного проекта университетом – это уникальная возможность для жителей Псковской области пройти обучение бесплатно, повысить квалификацию и тем самым расширить свои карьерные возможности. Более того, для реализации проекта будет создана новая инфраструктура, а обучение будет проходить с помощью новых образовательных технологий, в том числе и дистанционных.

Дополнительные образовательные программы будут касаться управления в общественном секторе и бизнес-структурах, сити фермерства, цифровой экономики, обращения с отходами, оказания первой помощи и энергосбережения.

Добавим, что проект «Обучение граждан по программам непрерывного образования в образовательных организациях, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения» входит в федеральный проект «Новые возможности для каждого» нацпроекта «Образование». Организаторами отбора проектов выступило Министерство науки и высшего образования. Всего на участие в конкурсе была подана 81 заявка.