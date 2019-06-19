←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Школа успешного абитуриента
Реализация «Рижской инициативы»
Тимуровцы ПсковГУ
Наталья Ильина о «Моглино»
Гордость университета
Плазменная переработка мусора
Технологический симпозиум
ещё Универ / Допобразование 19.06.2019 17:140 На базе ПсковГУ организованы экспресс-курсы для методистов, классных руководителей и школьных психологов 06.11.2019 17:150 Проект ПсковГУ по непрерывному образованию вошел в десятку лучших по мнению экспертов Минобрнауки 29.10.2019 15:580 ПсковГУ приглашает 10-классников в «Школу успешного абитуриента» 15.10.2019 09:560 ПсковГУ приглашает на программу профереподготовки «Корпоративный юрист» 07.10.2019 17:520 ПсковГУ приглашает учащихся 9 классов на курсы по подготовке к сдаче ОГЭ 02.10.2019 14:070 В ПсковГУ пройдет образовательный интенсив по геймификации
Универ / Допобразование

Проект ПсковГУ по непрерывному образованию вошел в десятку лучших по мнению экспертов Минобрнауки

06.11.2019 17:15|ПсковКомментариев: 0

Проект ПсковГУ, направленный на обучение граждан на дополнительных профессиональных программах, прошел конкурсный отбор и оказался в десятке лучших по мнению экспертов Минобрнауки. По итогам конкурса инциатива ПсковГУ набрала 950 баллов, отстав от первого места всего на 20 единиц, сообщили Псковской Ленте Новосетей в пресс-службе ПсковГУ.

Благодаря реализации проекта в 2020 году более 4000 человек смогут бесплатно пройти обучение в университете по семи программам допобразования. Все программы подобраны и проработаны с точки зрения потребности псковского региона. Реализация такого масштабного образовательного проекта университетом – это уникальная возможность для жителей Псковской области пройти обучение бесплатно, повысить квалификацию и тем самым расширить свои карьерные возможности. Более того, для реализации проекта будет создана новая инфраструктура, а обучение будет проходить с помощью новых образовательных технологий, в том числе и дистанционных.

Дополнительные образовательные программы будут касаться управления в общественном секторе и бизнес-структурах, сити фермерства, цифровой экономики, обращения с отходами, оказания первой помощи и энергосбережения.

Добавим, что проект «Обучение граждан по программам непрерывного образования в образовательных организациях, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения» входит в федеральный проект «Новые возможности для каждого» нацпроекта «Образование». Организаторами отбора проектов выступило Министерство науки и высшего образования. Всего на участие в конкурсе была подана 81 заявка.

Теги: #ПсковГУ #опорные университеты
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
06.11.2019, 17:150 Проект ПсковГУ по непрерывному образованию вошел в десятку лучших по мнению экспертов Минобрнауки 06.11.2019, 15:090 Наталья Ильина обсудила создание учебных лабораторий в ПсковГУ на Технологическом симпозиуме 06.11.2019, 11:090 Студентка из Пскова поможет школьникам со всей России определиться с профессией 05.11.2019, 18:101 Школьники города Пскова примут участие в профориентационном занятии «Профессионалы будущего - 2019»
29.10.2019, 15:580 ПсковГУ приглашает 10-классников в «Школу успешного абитуриента» 28.10.2019, 18:170 В ПсковГУ пройдет открытая лекция директора Института США и Канады РАН Валерия Гарбузова 28.10.2019, 11:150 Семинар по налоговой грамотности провели псковские налоговики для студентов-экономистов ПсковГУ 25.10.2019, 15:1216 Руководитель социального проекта «Тимуровцы» рассказала, почему студенты становятся волонтерами
22.10.2019, 21:108 Эксперт ПсковГУ рассказал, как стать успешным фермером 22.10.2019, 18:310 ПсковГУ включается в реализацию проекта трансграничного сотрудничества «Рижская инициатива» 22.10.2019, 17:010 Молодежный маршрут «Жемчужное ожерелье Святой Руси» презентуют в Пскове 21.10.2019, 19:541 Российское дошкольное образование – это тренд: преподаватели из Беларуси прошли стажировку в ПсковГУ
21.10.2019, 18:323 Наталья Ильина: Резиденты «Моглино» могут стать ключевыми фигурами в стратегии научно-технического развития региона 21.10.2019, 16:440 Преподаватели ПсковГУ оказались в числе победителей конкурса «Лучший лектор» 21.10.2019, 11:500 Переход на плазменную переработку мусора предложил ученый ПсковГУ на Евразийском промышленном конгрессе 18.10.2019, 22:140 Французские художницы расскажут студентам ПсковГУ, как создаются книги для детей
18.10.2019, 20:4011 «Хуже скобарей и нет никого»: исследователь ПсковГУ посвятила диссертацию псковским этнонимам 18.10.2019, 14:042 Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров поддержал сотрудничество «Титан-полимера» и ПсковГУ 17.10.2019, 17:000 Tele2 и Псковский государственный университет договорились о сотрудничестве 16.10.2019, 17:280 Более 350 человек проверили свой уровень знания цифровой среды в ПсковГУ
16.10.2019, 13:240 В ПсковГУ стартовал VII Международный молодежный форум проектных инициатив «Наследники» 15.10.2019, 16:530 «Наука» ищет лидеров нового поколения 15.10.2019, 15:400 Наталья Ильина вошла в состав рабочей группы правительства РФ по разработке новой модели госконтроля в сфере образования 15.10.2019, 10:410 Известный кардиолог проводит лекции для студентов медфака ПсковГУ
15.10.2019, 09:560 ПсковГУ приглашает на программу профереподготовки «Корпоративный юрист» 14.10.2019, 17:280 VII Международный молодежный форум проектных инициатив открывается в ПсковГУ 16 октября 14.10.2019, 11:340 ПсковГУ отмечает 8-летие 11.10.2019, 16:130 У нас мало «цифры», и это хорошо - директор сельской школы
11.10.2019, 15:480 Ученический проект ПсковГУ интересен тем, кто думает о будущем - директор псковской школы 11.10.2019, 15:130 Наша школа может позволить себе быть кузницей кадров - директор псковской гимназии 11.10.2019, 13:520 Будущий педагог должен знать о том, как работать в школе, с первых курсов - проректор ПсковГУ 11.10.2019, 13:330 Наталья Ильина представила стратегию подготовки педагогических кадров в ПсковГУ
11.10.2019, 12:450 Смысл фразы «У него было безоблачное детство» стремительно меняется - доктор педагогических наук Елена Казакова 11.10.2019, 12:260 Вера Емельянова: ПсковГУ является главной образовательной площадкой региона, и педагогическая общественность обязана использовать ее максимальный потенциал 10.10.2019, 20:263 «Среди наших студентов найдутся желающие учиться в Пскове»: доктор Патрисия Суппес из США о визите ПсковГУ 10.10.2019, 19:172 Медики ПсковГУ обсудили вопросы подготовки медицинских кадров на международном форуме
10.10.2019, 18:570 Более 250 человек написали Всероссийский экономический диктант в ПсковГУ 10.10.2019, 17:510 Гребцы ПсковГУ показали достойные результаты на соревнованиях в Казани 09.10.2019, 17:510 Как волонтеры ПсковГУ работают с пенсионерами? 09.10.2019, 15:570 ПсковГУ и Рижский технический университет будут сотрудничать в научной и образовательной сферах
09.10.2019, 12:261 Студенты ПсковГУ прошли учебную практику в Германии 07.10.2019, 19:260 Член-корреспондент РАО Елена Казакова станет наставником Института образования и социальных наук ПсковГУ 07.10.2019, 17:520 ПсковГУ приглашает учащихся 9 классов на курсы по подготовке к сдаче ОГЭ 07.10.2019, 17:063 Михаил Ведерников: Во время практики студентов ПсковГУ в администрации «принеси, подай» быть не должно
07.10.2019, 15:280 Студенты ПсковГУ будут проходить непрерывную практику в органах исполнительной власти Псковской области 07.10.2019, 13:290 Разработки инжинирингового центра ПсковГУ отличились на конференции в Севастополе 07.10.2019, 11:010 В ПсковГУ пройдет профориентационный марафон для школьников 04.10.2019, 12:250 В ПсковГУ прошел первый день Школы игропрактики
03.10.2019, 16:321 Внедрять игровые методики в образование и бизнес обучают московские коучи на базе ПсковГУ 03.10.2019, 16:040 Ученые ПсковГУ обсуждают вопросы исторической германистики на конференции в Беларуси 03.10.2019, 15:160 Институт математического моделирования и игропрактики создали на базе ПсковГУ 02.10.2019, 14:070 В ПсковГУ пройдет образовательный интенсив по геймификации
02.10.2019, 08:410 ПсковГУ приглашает на интенсивные курсы по подготовке к ЕГЭ 01.10.2019, 21:580 Представители ПсковГУ поделились опытом развития инжиниринга в Пскове 01.10.2019, 21:050 Новые образовательные методики изучает преподаватель ПсковГУ на семинаре в Риге 01.10.2019, 18:461 Гете-Институт на форуме в ПсковГУ провел семинар о ругательствах в немецком языке
01.10.2019, 17:530 Более 100 учителей приняли участие в Региональном дне немецкого языка в ПсковГУ 01.10.2019, 16:540 Интеллектуальную площадку по объектам ЮНЕСКО организовал ПсковГУ и партнеры в День туризма 01.10.2019, 16:464 Врио ректора ПсковГУ об итогах приемной кампании, кадровой политике и структурных изменениях в университете 30.09.2019, 17:470 Врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина возглавила Псковское региональное отделение Русского географического общества
29.09.2019, 20:441 В ПсковГУ презентовали новую академическую структуру 27.09.2019, 13:500 Администрация области и ПсковГУ запускают проект по организации непрерывных практик студентов в органах исполнительной власти 27.09.2019, 10:300 ПсковГУ приглашает на программу профессиональной переподготовки «Прикладная психология» 25.09.2019, 20:511 ПсковГУ приглашает на интенсивные курсы по подготовке к ЕГЭ
24.09.2019, 15:320 ПсковГУ может помочь коллегам из Нойса провести Ганзу 24.09.2019, 10:581 Студентка ПсковГУ приступила к разработке проекта «Пассивный дом» для компании «Россети» 23.09.2019, 15:021 ПсковГУ и МГУ запускают совместную экологическую школу в «Артеке» 23.09.2019, 13:510 В ПсковГУ пройдет «Всероссийский экономический Диктант»
20.09.2019, 20:340 В Пскове стартовал курс социальной журналистики в рамках проекта «Моя история» 20.09.2019, 17:440 Роль вуза в развитии национальной системы квалификаций презентовала эксперт ПсковГУ на московской конференции по HR 20.09.2019, 16:230 Команда ПсковГУ на интенсиве НИУ ВШЭ: Мы будем внедрять онлайн-курсы 19.09.2019, 18:360 В ПсковГУ проходит набор на программу профессиональной переподготовки «Корпоративный юрист»
16.09.2019, 16:270 Студенты ПсковГУ о проекте «Волонтеры культуры»: Самым большим открытием стало общение с монахами 13.09.2019, 16:020 Китайский с нуля: ПсковГУ приглашает на языковые курсы 13.09.2019, 15:330 ПсковГУ открыл первый в регионе молодежный инжиниринговый центр 13.09.2019, 10:151 Наркополицейские приняли участие в адаптационной неделе первокурсников ПсковГУ
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.