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Представители ПсковГУ презентовали в Финляндии Центр открытого образования

В городе Хельсинки состоялась презентация Центра открытого образования на русском языке и обучения русскому языку имени князя Александра Невского.Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Участники проекта со стороны Псковского государственного университета встретились с руководителем информационных проектов НКО «Mosaiikki» Татьяной Дульцевой, обсудив итоги проекта и план дальнейших действий по сотрудничеству в области поддержки русского языка и русской культуры в Финляндии.

По условиям гранта в городе Ювяскюля (Республика Финляндия) создан «Центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку имени князя Александра Невского» на базе НКО «Mosaiikki». Центр оснащен со стороны ПсковГУ необходимыми обучающими материалами, проведены мероприятия обучающего и культурно-просветительского характера, направленные на популяризацию русского языка и русской культуры в Финляндии. Филологи ПсковГУ предоставили финским коллегам авторские пособия для работы с детьми соотечественников, а также учебно-методические материалы по обучению русскому языку как иностранному.

Отметим, что презентация Центра проходила в рамках гранта Министерства просвещения Российской Федерации по реализации мероприятий, направленных на полноценное развитие и функционирование русского языка.