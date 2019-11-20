Собрание слушателей курса английского письменного перевода деловой документации в ПсковГУ состоится 1 февраля

Центр языковой подготовки ПсковГУ приглашает 1 февраля на организационное собрание слушателей курса английского письменного перевода деловой документации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в вузе.
Программа:
- лексико-грамматические особенности деловой документации;
- переводческие трансформации в документах;
- особенности нотариального перевода.
Продолжительность курса – 4 месяца (50 академических часов).
Требования к обучающимся:
- уровень владения английским языков не ниже В1;
- выслать мотивационное письмо на английском языке на адрес katelen81@yandex.ru.
Собрание состоится по адресу: Псков, улица Льва Толстого, дом №4, корпус №1, кабинет №1.
Начало в 10.00.
По окончании курсов вы сможете квалифицированно выполнять переводы для заверения нотариусом.
Справки по телефону: 8(8112)79-78-77.