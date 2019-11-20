Собрание слушателей курса английского письменного перевода деловой документации в ПсковГУ состоится 1 февраля

Лекции о городской топонимике прочитала эксперт ПсковГУ в Торунском университете в Польше

Пилотную площадку «Академии нескучных наук» для детей запустил ПсковГУ

В Институте права, экономики и управления ПсковГУ пройдет день открытых дверей