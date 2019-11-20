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Собрание слушателей курса английского письменного перевода деловой документации в ПсковГУ состоится 1 февраля

31.01.2020 09:36|ПсковКомментариев: 0

Центр языковой подготовки ПсковГУ приглашает 1 февраля на организационное собрание слушателей курса английского письменного перевода деловой документации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в вузе. 

Программа:

- лексико-грамматические особенности деловой документации;

- переводческие трансформации в документах;

- особенности нотариального перевода.

Продолжительность курса – 4 месяца (50 академических часов).

Требования к обучающимся:

- уровень владения английским языков не ниже В1;

- выслать мотивационное письмо на английском языке на адрес katelen81@yandex.ru.

Собрание состоится по адресу: Псков, улица Льва Толстого, дом №4, корпус №1, кабинет №1.

Начало в 10.00.

По окончании курсов вы сможете квалифицированно выполнять переводы для заверения нотариусом.

Справки по телефону: 8(8112)79-78-77.

Источник: Псковская Лента Новостей
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