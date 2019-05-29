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Завтра стартует федеральная акция для абитуриентов «Твой ход»

Федеральное агентство по делам молодежи и платформа «Россия - страна возможностей» проводят федеральную акцию для абитуриентов «Твой ход», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.



С 18 по 30 июня в рамках празднования школьных выпускных по всей России пройдет федеральная акция «Твой ход». Благодаря ей молодые люди узнают об открывшихся перед ними возможностях и сделают шаг к раскрытию своего потенциала. Мероприятия акции помогут определить профессиональные и личные цели, зарядиться мотивацией, найти единомышленников.



Основным агрегатором всех активностей станет интернет-портал «Твой ход», на котором будут собраны фото и видео с выпускных по всей стране, а также самые интересные посты тематических онлайн-акций. По хештегу #Твойход выпускники смогут рассказать о своих мечтах и планах на будущее .



Официальный сайт акции начнет работу 18 июня. Хештеги акции в социальных сетях: #Твойход и #выпускной2019.



Организаторами акции «Твой ход» выступают Федеральное агентство по делам молодежи и платформа «Россия - страна возможностей».