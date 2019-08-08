Кафедра теологии ПсковГУ осуществляет набор на программы дополнительного профессионального образования. По окончанию обучения слушатели получают удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
|
№
|
Название программы
|
Количество часов
|
1
|
Профессиональная переподготовка «Православное богословие»
|
506
|
2
|
Повышение квалификации «Христианство и религии мира»
|
74
|
3
|
Повышение квалификации «Библейские образы в православной литературе»
|
76
|
4
|
Повышение квалификации «Профессиональное саморазвитие преподавателя теологических дисциплин высшей школы»
|
58
|
5
|
Повышение квалификации «Актуальные проблемы современного Православия»
|
72
|
6
|
Повышение квалификации «Актуальные проблемы Православия в Псковском регионе»
|
72
|
7
|
Повышение квалификации «Межкультурное взаимодействие в сфере паломничества»
|
72
|
8
|
Повышение квалификации «Духовно-нравственное развитие детей в общеобразовательных и воскресных школах»
|
72
|
9
|
Повышение квалификации «Актуальные вопросы преподавания православной культуры»
|
16
|
10
|
Повышение квалификации «Семейные Ценности и традиции православия»
|
72
|
11
|
Повышение квалификации «Библейская поэтика»
|
76
На программах дополнительного образования обучение вечернее без отрыва от работы. Профпереподготовка обучение 4 раза в неделю по 4 часа.
На программах повышения квалификации обучение один раз в неделю (среда, вечернее время).
Обучение начинается по мере набора группы.
Запись по телефонам: (8112) 72-43-88; +7-911-8901448, e-mail: teologiapskov@mail.ru, город Псков, улица Советская 21, аудитория 56.