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Кафедра теологии ПсковГУ осуществляет набор на программы дополнительного профессионального образования

Кафедра теологии ПсковГУ осуществляет набор на программы дополнительного профессионального образования. По окончанию обучения слушатели получают удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

№ Название программы Количество часов 1 Профессиональная переподготовка «Православное богословие» 506 2 Повышение квалификации «Христианство и религии мира» 74 3 Повышение квалификации «Библейские образы в православной литературе» 76 4 Повышение квалификации «Профессиональное саморазвитие преподавателя теологических дисциплин высшей школы» 58 5 Повышение квалификации «Актуальные проблемы современного Православия» 72 6 Повышение квалификации «Актуальные проблемы Православия в Псковском регионе» 72 7 Повышение квалификации «Межкультурное взаимодействие в сфере паломничества» 72 8 Повышение квалификации «Духовно-нравственное развитие детей в общеобразовательных и воскресных школах» 72 9 Повышение квалификации «Актуальные вопросы преподавания православной культуры» 16 10 Повышение квалификации «Семейные Ценности и традиции православия» 72 11 Повышение квалификации «Библейская поэтика» 76

На программах дополнительного образования обучение вечернее без отрыва от работы. Профпереподготовка обучение 4 раза в неделю по 4 часа.

На программах повышения квалификации обучение один раз в неделю (среда, вечернее время).

Обучение начинается по мере набора группы.

Запись по телефонам: (8112) 72-43-88; +7-911-8901448, e-mail: teologiapskov@mail.ru, город Псков, улица Советская 21, аудитория 56.