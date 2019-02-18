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Создание Центра оценки квалификации специалистов обсудили на съезде РСПП в Пскове

В Пскове в рамках очередного съезда Союза промышленников и предпринимателей Псковской области проведен круглый стол «Проектный офис: Университет & Регион». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на круглом столе проректор по стратегическому развитию ПсковГУ Инна Андреянова прочитала доклад «О проблемах внедрения системы нацквалификаций в регионе, ответственности предприятий и создании совета по развитию кадрового потенциала региона».

В своем выступлении Инна Андреянова рассказала о том, какие сервисы и услуги мог бы оказать университет предприятиям в рамках реализации национальных программ. В частности, речь шла о том, что на данный момент вузы являются трансляторами федеральной политики.

В настоящее время у университета есть ряд проектов, которые планируется начать реализовывать уже с 2020 года. Один из актуальных вопросов - это создание центра оценки квалификации сотрудников. Инна Андреянова отметила, что по данным статистики 95% работодателей не устраивает квалификация выпускников университета, по ее мнению, происходит это потому что вузы выпускают бакалавров и после окончания университета они не готовы сразу выполнять все свои рабочие обязанности. В связи с этим встает необходимость отслеживать квалификацию сотрудников.

Все экзамены являются платными, и главная проблема в том, что на данный момент не ясна система мотивации на государственном уровне. Люди просто не понимают, зачем им сдавать эти «экзамены».

Инна Андреянова отметила, что в скором времени подтверждение квалификации будет необходимо во всех отраслях труда, и привела в пример лифтовую отрасль, там все сотрудники уже обязаны иметь «сертификаты профпригодности».

Отметим, что экзамен по форме напоминает ЕГЭ и проводится под наблюдением камер. При провале экзамена его можно пересдать, однако заплатить придется второй раз. Например, подтвердить квалификацию для бухгалтера сейчас стоит порядка 12 тысяч рублей.

В своем докладе спикер отметила, что сертифицированные специалисты нужны, прежде всего, для того, чтобы повысить уровень безопасности на производствах и предприятиях.

Университет может стать экзаменационным центром оценки квалификации, потому что на данный момент государство нуждается в центрах, которые смогут проводить экзамены для специалистов разных сфер деятельности, а не как сейчас для одной.

Также проректор по стратегическому развитию ПсковГУ отметила, что в перспективе прогнозируется создание правового поля, которое документально объяснит работникам зачем им нужна эта квалификация.