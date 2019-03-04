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Врио ректора ПсковГУ встретилась с председателем Профкома

18 марта состоялась встреча врио ректора Псковского государственного университета Марины Махотаевой с председателем Профкома студентов Аленой козловой. На встрече обсудили: публичный отчет о работе Профкома студентов за 2018 год, приоритетные совместные направления работы в 2019 году в рамках года студенческого профсоюзного движения, острые проблемы студенчества и работа корпуса общественных наблюдателей РСМ на базе университета, сообщается в официальной группе Профкома с соцсетях.

Марина Махотаева отметила, что работа организации в 2018 году заслуживает внимания и перед Профкомом стоят большие задачи. По мнению врио ректора, во многих вопросах Профком достойно занимает нишу авторитетной организации в ВУЗе. Такие проекты, как «Месяц общежитий», «Корпус общественных наблюдателей» и «Волонтерский отряд Тимуровцы» будут поддержаны со стороны администрации университета, заявила Марина Махотаева.