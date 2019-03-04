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Врио ректора ПсковГУ обсудила развитие спорта в регионе с обладателем Кубка Мира по летнему биатлону

Сегодня врио ректора Псковского государственного университета провела встречу с Александром Кузьминым, единственным в истории России обладателем Кубка Мира по летнему биатлону, об этом Марина Махотаева написала в своем «Инстаграм».

«Обсудили предстоящее проведение на территории студенческого сквера ПсковГУ марафона "Pro sport 2019". Отмечу, мы готовы всячески поддержать реализацию проектов, направленных на развитие студенческого спорта в регионе», - написала врио ректора.

Александр Кузьмин подчеркнул, что, для возглавляемой им общественной организации, проведение совместных мероприятий и проектов с ПсковГУ является приоритетным направлением деятельности.

Сам марафон состоится 28 апреля, а 7 апреля все желающие смогут принять участие в бесплатной тренировке по маршруту марафона.