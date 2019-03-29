Универ / Жизнь Универа

ПсковГУ и НовГУ создадут общий диссертационный совет по юриспруденции

Псковский государственный университет и Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе университета.

Врио ректора ПсковГУ Марина Махотаева и и.о. ректора НовГУ Юрий Боровиков обсудили направления сотрудничества и наметили подписание дорожной карты взаимодействия между опорными университетами.

Вновь подписанное соглашение предполагает создание совместных диссертационных советов. Начать было решено с юриспруденции. «Одним из приоритетных направлений сотрудничества считаем разработку образовательных программ по различным направлениям подготовки. Взаимный интерес представляют магистерские программы», - отмечает Марина Махотаева.

В прошлом году Великий Новгород принимал у себя Ганзу. Руководители опорных вузов договорились о реализации совместных онлайн-курсов, в том числе и по Ганзе. Марина Махотаева пригласила коллег принять участие в Ганзейской конференции, организатором которой является ПсковГУ.

«Поделимся успешными практиками - с нашей стороны по экспорту образовательных услуг, а коллеги готовы поделиться своими технологиями по набору магистрантов», - рассказала врио ректора ПсковГУ. Также соглашение предполагает разработку совместных проектов и инициатив Инжиниринговых центров ПсковГУ и НовГУ.