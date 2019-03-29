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Марина Махотаева покинула пост врио ректора ПсковГУ

Марина Махотаева покинула пост врио ректора Псковского государственного университета. Эту информацию Псковской Ленте Новостей подтвердили в пресс-службе вуза.

Пост врио ректора ПсковГУ она занимала с 9 ноября 2018 года. По данным одного из псковских анонимных telegram-каналов, накануне Марина Махотаева написала заявление по собственному желанию, а новым ректором ПсковГУ станет профессор, доктор биологических наук, проректор Ульяновского государственного университета по инновационному развитию Наталья Ильина.

Марина Махотаева - Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, член-корреспондент Международной академии наук высшей школы, действительный член Муниципальной академии, автор более 140 опубликованных научных и учебно-методических работ, имеет отраслевые и региональные награды.

С 2014 года Марина Юрьевна занимала должность проректора по учебной работе и международной деятельности ПсковГУ.

С 2013 года - зав. кафедрой мировой экономики и международного бизнеса.

С 2011 года - проректор по международной деятельности Псковского государственного университета.

С 2010 года осуществляла общее руководство международной деятельностью института в должности проректора по международной деятельности.

С 2001 года наряду с педагогической деятельностью совмещала обязанности начальника международного отдела.

С 1996 года занимала должности ассистента, старшего преподавателя, доцента, профессора, заведующего кафедрой «Организация строительства и управление недвижимостью» Псковского государственного политехнического института.