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ПсковГУ будет обучать иностранных граждан на подготовительном отделении за счет бюджетных средств

По результатам конкурсного отбора министерства науки и высшего образования ПсковГУ вошел в перечень федеральных государственных образовательных организаций, на подготовительных отделениях которых иностранные граждане и лица без гражданства, поступающие на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан, установленной правительством РФ, имеют право на обучение по дополнительным общеобразовательным программам, обеспечивающим подготовку к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе университета.

Напомним, что в конкурсном отборе ПсковГУ принимает участие в седьмой раз. В университете с 2012 года успешно реализуются программы предвузовской подготовки, и уже более 300 иностранных слушателей из 35 стран мира прошли обучение по этим программам.