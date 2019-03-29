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Менять псковский регион к лучшему призвала врио ректора ПсковГУ выпускников-отличников

«Для ПсковГу сегодня большой праздник», - заявила врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина на ежегодном торжественном приёме для выпускников-отличников ПсковГУ, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В своем обращении к выпускникам-отличникам она призвала их никогда не бояться трудностей и препятствий на своем пути.

«Оставайтесь в Псковской области и давайте меняться, менять наш регион в лучшую сторону вместе», - такой призыв звучал из уст врио ректора ПсковГУ Натальи Ильиной.

Она также обратилась к работодателям, присутствующим на торжественном мероприятии, чтобы они обратили внимание на молодые таланты региона. В завершении своего выступления врио ректора попросила выпускников поприветствовать своих деканов аплодисментами.