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Наталья Ильина: ПсковГУ ждут трансформации в образовательной, научной, инфраструктурной, кадровой и международной деятельности

Статус опорного вуза накладывает определенные обязательства и ожидания, поэтому университет ждет трансформация в образовательной, научной, инфраструктурной, кадровой и международной деятельности. Об этом рассказала врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина на пресс-брифинге в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

«В первую очередь, мы стремимся сделать портфель образовательных программ сбалансированным, интересным и ориентированным на запросы со стороны абитуриентов, родителей, работодателей и региона», - рассказала Наталья Ильина. Она отметила, что при оценке образовательных программ, выяснилось, что сейчас университет не сконцентрирован на ведущих программах, которые являются востребованными, и необходимо эту ситуацию изменить.

Она отметила, что основная задача в науке — это погрузить студентов в исследовательскую среду. Для этого в вузе будут создаваться зеркальные лаборатории совместно с ведущими вузами страны. Еще одна важная задача - строительство кампуса. «Это реализация мощного инфраструктурного и современного проекта. Основная цель — создать открытый образовательный центр международного уровня», - заявила Наталья Ильина. С ее слов, кампус будет призван объединить различные категории населения, с помощью создания различных научных и досуговых площадок и реализации социально значимых студенческих проектов.

Врио ректора отметила, что в международной деятельности университет заметен на федеральном уровне уже сегодня. «Теперь мы стараемся стать надежным международным партнером. Мы развиваем совместные образовательные программы, в том числе программы двойных дипломов», - рассказала Наталья Ильина.

Еще одним важным фактором в развитии университета является предоставление возможности студентам менять мир вокруг себя. В университете уже реализуются программы по разработке социально-ориентированных проектов, подготовке грантовых заявок, обучение наставников.

«Мы должны соответствовать тому уровню, который есть в университетах, с которыми мы взаимодействуем», - заключила Наталья Ильина.

Напомним, сегодня ПсковГУ — это классический университет, который выдает дипломы государственного образца. Он является мультидисциплинарным, имеет распределенную инфраструктуру: имеет 11 учебных корпусов, более 3000 мест в общежитиях, предоставляет возможность заниматься спортом. В ПсковГУ обучается порядка 10,5 тысяч студентов. Среди государственных университетов ПсковГУ имеет особый конкурсный статус, являясь одним из 33 опорных вузов.