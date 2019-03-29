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Стала известна программа псковского фестиваля «Русское слово в Ганзейские дни»

Институт непрерывного образования ПсковГУ опубликовал программа псковского фестиваля «Русское слово в Ганзейские дни». Как Псковской Ленте Новостей сообщили в институте, фестиваль приурочен к 39-м Международным Ганзейским дням и пройдет с 27 по 28 июня.

Так, 27 июня, с 11.00 до 12.00, на площади Ленина, 2, в Центре студенческих инициатив, будет работать музыкальная площадка. С 12.00 до 13.00 там же - историческая площадка. С 13.00 до 15.00 - литературно-фольклорная площадка.

Кроме того, с 12.00 до 14.00 в аудитории № 75 Псковского государственного университета (ПсковГУ), на площади Ленина, 2, будет располагаться лингвистическая площадка. А с 12.30 до 14.00 в фойе того же корпуса университета пройдет мастер-класс по росписи деревянных изделий.

Еще одну музыкальную площадку организуют в баре «Сундук», на площади Ленина, 1, - будет работать с 20.00 до 22.30.

На 28 июня же запланирована еще одна историческая площадка, аудитории № 75 ПсковГУ на площади Ленина, 2 - пройдет с 14.15 до 16.30.