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Более 1918 человек из 69 регионов России приняли участие в конкурсе на бюджетные места ПсковГУ

В 2019 году в конкурсе на бюджетные места ПсковГУ участвовало более 1918 поступающих из 69 регионов России. Из них 1313 - выпускники образовательных организаций Пскова и Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс0службе университета.

В этом году в ПсковГУ существенно увеличилось количество бюджетных мест на программы бакалавриата и специалитета очной формы обучения. На 62 места стало больше по сравнению с 2018 годом. В 2019 году университет осуществляет прием на 651 бюджетное место, в прошлом году прием составлял 589 мест. В основном увеличение госзаказа произошло за счет технических и медицинских направлений.

В приоритетный этап было зачислено 79 поступающих (40 на места в рамках особой квоты и 39 на места в рамках целевой квоты). В первый этап (3 августа) зачислено 477 абитуриентов, во второй этап (8 августа) будет зачислено 95 абитуриентов.

Из числа зачисленных на первом и приоритетном этапе 457 поступивших – выпускники образовательных организаций города Пскова и Псковской области, 78 поступивших – выпускники образовательных организаций из других 26 регионов России.

Из других регионов наибольшее количество поступивших из Санкт-Петербурга – 11 человек, Ленинградской области – 9 человек, Тверской области – 8 человек, Новгородской области – 5 человек, Московской, Мурманской, Смоленской области, республики Карелия - по 4 человека. 21 поступивший – иностранные граждане из числа соотечественников.