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Второкурсница ПсковГУ вышла в финал всероссийского журналистского конкурса

Ученица псковской Школы межэтнической журналистики, студентка второго курса факультета русской филологии и иностранных языков Псковского государственного университета Кира Суханова вышла в финал Всероссийского журналистского конкурса «СМИротворец-2019», который проводит Федеральное агентство по делам национальностей по инициативе Гильдии межэтнической журналистики при поддержке Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Школе межэтнической журналистики, статья Киры Сухановой вошла в девятку лучших публикаций учеников школ межэтнической журналистики этого года в номинации «Поколение мультимедиа».

Эта статья была опубликована на сайте «Национальный акцент» в марте и собрала более трёх тысяч просмотров. После этого она вошла в печатный сборник лучших публикаций школ межэтнической журналистики 2019 года.

В июне на итоговой конференции школ председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Иосиф Дискин особо отметил статью Киры Сухановой из Пскова и сказал, что она «потрясающая по качеству текста».

Торжественный финал «СМИротворца-2019» состоится в Москве 25 ноября. Но после того, как члены жюри огласят свой вердикт, продолжится всенародное интернет-голосование за участников конкурса, итоги которого будут подведены в декабре. Победители этого состязания тоже получат грамоты и призы.

Интернет-голосование конкурса «СМИротворец» уже стартовало и продлится до 30 ноября. Проголосовать за публикацию Киры Сухановой, а также за любые другие понравившиеся вам публикации финалистов конкурса можно здесь

Напомним, «Школа межэтнической журналистики» – ежегодный межрегиональный проект Гильдии межэтнической журналистики. В 2019 году Гильдия межэтнической журналистики реализовала этот образовательный проект совместно с Росмолодежью.

В Пскове Школа межэтнической журналистики в 2019 году открылась в четвёртый раз и работала при Псковском государственном университете. Занятия в ней, как всегда, вела обозреватель «Московского комсомольца в Пскове», руководитель регионального отделения Гильдии межэтнической журналистики Ольга Миронович.

За четыре месяца учебы ученики псковской Школы подготовили более сорока публикаций, в том числе более тридцати – для сайта «Национальный акцент». Одна из этих статей («Как я потеряла свою национальность» Киры Сухановой) была опубликована на главной странице сайта «Национальный акцент».

В этом году сертификаты Школы межэтнической журналистики получили 12 молодых псковичей. Лучшей выпускницей стала Елизавета Славятинская, которая одновременно окончила филфак ПсковГУ и вместе с сертификатом Школы по рекомендации регионального отделения Гильдии межэтнической журналистики получила приглашение на работу в региональную редакцию газеты «Комсомольская правда», а также была награждена поездкой на итоговую конференцию в МГУ и участием в этнографическом пресс-туре.